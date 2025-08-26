Andrés Vaca volvió a las narraciones y lo hizo en el partido de Atlas vs América, sin embargo, al gritar el gol de Allan Saint-Maximin fue criticado por la forma, por lo que ya reveló por qué narró así el golazo del francés.

El debut de Allan Saint-Maximin fue perfecto debido a que no solo demostró su calidad dentro del campo de juego en el partido Atlas vs América que narró Andrés Vaca, pues en cuestión de minutos se hizo presente en el marcador, lo que demostró que tiene el potencial para ser el crack que tanto necesitan las Águilas.

Desde su arribo a México hubo dudas por las críticas de José Mourinho sobre su estado físico, sin embargo, en los entrenamiento se le veía en gran forma realizando regates y anotando goles de calidad, por lo que André Jardine no dudó en utilizarlo en el juego de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Fans del América molestos con narración de Andrés Vaca?

Toda la afición americanista se alegró por el primer gol de Allan Saint-Maximin con el América, incluso Andrés Vaca narró de forma eufórica y soltó algunas palabras en francés mientras hacía el grito de gol.

Dicha situación molestó a los fans del América, quienes aseguraron que la pronunciación de Andrés Vaca no fue buena, además de que lo criticaron por intentar copiar el estilo de Christian Martinoli.

Andrés Vaca revela por qué narró en francés el gol de Allan Saint-Maximin

Luego del Atlas vs América, el narrador de TUDN, Andrés Vaca, reveló durante el podcast “Cuadro A” por qué le dio por narrar en francés el golazo de Allan Saint-Maximin.

“Yo decía, es muy poco probable que vaya a meter gol Maximin, pero si mete gol ¿cómo lo narraría? Y la neta dije voy a hacer un mame que pueda ser cagado. Yo lo planeé para hacerle a la mamada, algo cagado”, explicó Andrés Vaca en el podcast de “Cuadro A”.