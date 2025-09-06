FOX sigue ampliando su presencia en México y de cara al Mundial 2026 quiere armar un elenco de lujo con grandes talentos por ello rumores apuntaban que Álvaro Morales sería una de sus nuevas contrataciones.

Álvaro Morales es desde hace algunos años el conductor estelar de ESPN y de acuerdo con el Francotirador, en su columna, el nuevo canal FOX estaría cerca de llegar a un acuerdo con el “Brujo” para cerrar su llegada.

En medio de los rumores que apuntan a un posible cambio de televisora, el propio conductor compartió un enigmático video en sus redes sociales que alimentó aún más la especulación sobre su futuro.

¿Se va de ESPN? Álvaro Morales rompe el silencio tras los rumores que lo colocan en FOX

Estamos a menos de un año del Mundial 2026, por ello las televisoras están armando sus mejores elencos para su programación y en el caso de FOX, se rumora que quiere dar el bombazo con la llegada de Álvaro Morales.

Consciente de que los ojos están puestos sobre él por los recientes rumores que lo colocan en FOX, Morales aprovechó el momento y, fiel a su estilo, publicó un video que generaba una alta expectativa e incertidumbre.

“Tengo algo que contarles algo este día, la verdad es que me siento bendecido de quién soy, de lo que tengo y a lo que me dedico. Una de las cosas que quería contarles es que… disfruto mucho este proyector, que me da chance de ver absolutamente todo” expresó el brujo con un toque de humor e ironía.

Tengo algo qué contarles… pic.twitter.com/iWED9Wc1Wl — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) September 5, 2025

Las grandes contrataciones que ha hecho FOX, el canal que quiere llevarse a Álvaro Morales

Durante los últimos días, trascendió que FOX tendría en la mira al polémico conductor Álvaro Morales para convertirlo en uno de las caras de su nuevo canal en México al cual ya se le han unido grandes personalidades del medio.

El nuevo canal FOX ha anunciado grandes contrataciones y entre sus narradores y presentadores se encuentran: Alberto García Aspe, Raúl Orvañanos, Rafael Puente, Alonso Cabral y Yosgart Gutiérrez por mencionar algunos.

El más reciente “fichaje” fue el de Fernando Cevallos quien se despidió de Fox Sports México para ahora tomar una nueva aventura en donde aseguró que seguirá con su postura chivista.