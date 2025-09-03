Estamos a 282 días del arranque del Mundial 2026 y con ello los preparativos están a todo lo que dan, siendo Televisa quien quiere echar la casa por la ventana para este torneo.

El Mundial 2026 será uno de los más históricos en primer lugar por que se realizará en tres países sedes distintos: México, Estados Unidos y Canadá, además de que será el primero con 48 selecciones.

Por ello toda la organización debe estar a la altura de lo que la fiesta de la FIFA lo exige y en Televisa ya estarían armando un cuadro de lujo para llevarle la mejor calidad de programación a todos los fanáticos.

El brutal elenco de Televisa para el Mundial 2026 con el regreso de una cara conocida

Televisa trabaja en un elenco de lujo de cara al Mundial 2026, con el que buscará llevarse el rating del torneo más esperado de la FIFA, mismo que será histórico y marcará un parteaguas en la historia del balompié.

Por ello la empresa de Chapultepec prepara el regreso de una de las caras más conocidas de la televisión y de los canales deportivos, Vanessa Huppenkothen quien ya tuvo un paso por las filas de Televisa y en 2016 llegó a ESPN para un crecimiento personal.

Huppenkothen ayudaría a fortalecer al elenco de TUDN que busca tener un mayor impacto entre el público para dicho certamen y además de la mexicoalemana también se habla de un posible arribo de Julia Headley, también de la cadena de ESPN.

Televisa prepara un elenco de lujo con el arribo de leyendas del futbol mundial

Los cambios que Televisa prepara para su equipo de transmisiones del Mundial no solo contemplarían a referentes de la conducción deportiva sino también a leyendas del futbol mundial que puedan sumar en los análisis de los juegos.

Es por ello que, de acuerdo a Récord, la televisora contempla las incorporaciones de las campeonas del mundo con España: Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso, quienes tomarían un lugar como comentaristas.

Además en Chapultepec no solo apostarían por el talento femenino sino también por el varonil es por ello que la misma fuente revela que podrían unir a Juan Pablo Soín, quien fuera equipo con Marc Crosas en las transmisiones del Mundial de Clubes 2025.