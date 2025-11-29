Este sábado 29 de noviembre se disputará la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 entre América y Rayados y el árbitro designado para este partido es César Ramos, el mismo de la polémica final entre estos dos equipos.

César Ramos protagonizó uno de los arbitrajes más polémicos en una final de Liga MX cuando fue el encargado de repartir justicia en la vuelta del Apertura 2019 donde Rayados se proclamó campeón en el Estadio Azteca.

Luego de que en la ida de este cruce hubo errores arbitrales, la Comisión de Árbitros mandó a uno de los mejores elementos para repartir justicia en la vuelta, pero desde el momento de su anuncio se levantó la polémica por sus antecedentes.

¿Se repite la historia? El día que César Ramos perjudicó al América en un partido de vuelta vs Rayados

En el Apertura 2019, América y Rayados se enfrentaron en la gran final de vuelta de la Liga MX, partido que se vio envuelto en la polémica por errores del árbitro César Ramos mismos que influyeron en el resultado.

En aquella ocasión América regresó a la cancha del Estadio Azteca con un marcador de 2-1 en su contra, por lo que en casa ante su gente debía remontar, las Águilas al minuto 5 empataron el global.

Al 24, Roger Martínez anotó el tanto que le dio la vuelta al resultado pero César Ramos lo anuló por una mano previa en la jugada, en ese mismo partido no marcó una supuesta falta sobre Guido Rodríguez, además de que no le mostró una doble amarilla a Leonel Vangioni.

Comisión de Árbitros reconoció los errores en el Rayados vs América

El pasado miércoles 26 de noviembre se disputó la ida de la llave de cuartos de final entre Rayados y América, donde la Pandilla se impuso 2 goles a 0 al conjunto azulcrema con errores arbitrales que la propia Comisión de Árbitros reconoció.

Rafael López Valle fue el árbitro central de dicho encuentro pero ni él ni Adonai Escobedo que era el encargado del VAR, señalaron las entradas del Tecatito Corona y Ricardo Chávez que ameritaban expulsión.

Por ello de acuerdo con Héctor González Iñárritu, la Comisión de Árbitros se puso en contacto con el club: “Del tema del miércoles, hubo comunicación con la gente de arbitraje, ellos ya públicamente reconocieron que son errores, eso no implica que la derrota dolió mucho, pero el equipo saldrá a darlo todo como siempre para tratar de revertir el marcador en casa”.