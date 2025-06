César Ramos, arbitro mexicano de 41 años de edad, fue el silbante central en el Atlético de Madrid vs Botafogo que fue crucial para determinar las posiciones en el Grupo B, en el cual terminaron siendo eliminados los Colchoneros.

Aunque Atlético de Madrid se impuso 1-0 al Fogao, fueron eliminados por la diferencia de goles y los dirigidos por el Cholo Simeone terminaron molestos con César Ramos, pues consideran que los perjudicó a lo largo del encuentro.

Esto debido a que, a lo largo del partido, los jugadores del Atleti reclamaron la marcación de varias faltas dentro del área, pero el silbante mexicano no les otorgó ningún penal, por lo que se ha vuelto víctima de críticas en redes sociales.

Atlético de Madrid vs Botafogo: ¿Perjudicó César Ramos a los Colchoneros en el Mundial de Clubes 2025?

Luego de su arbitraje en el Atlético de Madrid vs Botafogo, aficionados del cuadro español arremetieron contra Cesar Ramos en redes sociales debido a que consideran que los perjudicó y que gracias a ello quedaron fuera del Mundial de Clubes 2025.

Sin embargo, el analista arbitral Juan Guzmán Gasso compartió en su cuenta de X que, aunque el trabajo realizado por César Ramos sí fue polémico, tomó las decisiones acertadas en las jugadas de las que se quejaron los futbolistas de Atlético de Madrid.

GRAN TRABAJO de César Arturo Ramos Palazuelos en el ATLÉTICO DE MADRID vs BOTAFOGO.



La jugada más brava fue una revisión en #VAR que decidió CORRECTAMENTE.



Si bien había un claro pisotón sobre Julián Álvarez, ANTES hubo otra falta muy evidente (desplazamiento)… pic.twitter.com/IUMMuePqkH — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) June 23, 2025

Dicho análisis es respaldado por el medio Archivo VAR, el cual también se enfoca en calificar los trabajos realizados por los colegiados en los partidos más importantes a nivel mundial, como lo fue el encuentro entre Botafogo y Atleti.

En particular, los Colchoneros se quejaron de que no se señalara una pena máxima tras una falta cometida sobre Julián Álvarez, pero no se marcó el penal debido a que antes hubo una falta de Sorloth que invalidó la jugada.

¿Hay falta de Sorloth previa al penalti sobre Julián Álvarez?



𝗦𝗜.



El delantero noruego gana la posición a su defensor empujándole con las dos manos.



El VAR pidió a César Ramos que revisara tanto el penalti sobre Julián como la infracción de Sorloth. pic.twitter.com/LM325TIpMM — Archivo VAR (@ArchivoVAR) June 23, 2025

Mundial de Clubes 2025: Griezmann y Cholo Simeone aseguran que eliminación del Atlético de Madrid no fue por el arbitraje

Aunque la afición del Atlético de Madrid le echa la culpa de la eliminación de su equipo del Mundial de Clubes 2025, Diego Simeone y Antoine Griezmann no le dieron tanta importancia al trabajo de César Ramos.

“Un poco como te he dicho, enfadado, porque tenemos más, pero como te he dicho, no tenemos que enfocarnos en los árbitros y en las decisiones que ha podido tomar en contra o a favor nuestro…”, declaró el atacante francés.

Por otro lado, el estratega de los Colchoneros aseguró que le gustó el formato del torneo y en cuanto al trabajo realizado por el silbante mexicano aseguró que en unas ocasiones les ha favorecido el arbitraje y en otras no.