América vs Rayados arrojarán al primer semifinalista de la Liga MX en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX; conoce en esta nota el pronóstico y posibles alineaciones.
El partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX terminó a favor de Rayados, que defenderá la ventanja en la vuelta contra el América.
América vs Rayados: Pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX
América necesita remontar el marcador contra Rayados para avanzar a las semifinales de la Liga MX, y el pronóstico es que las Águilas lograrán el objetivo al ganar con diferencia de dos goles a los regios.
Con el triunfo de dos goles de diferencia, América empataría el global con Rayados y su mejor posición en el torneo regular, le daría el pase a la siguiente ronda.
América vs Rayados: Posibles alineaciones de la vuelta de cuartos de final de Liga MX
América está obligado a salir por el triunfo sobre Rayados, y lo intentará con esta posible alineación en la vuelta de cuartos de final de Liga MX.
Portero
- Luis Malagón
Defensas
- Israel Reyes
- Sebastián Cáceres
- Kevin Álvarez
- Cristian Borja
Medios
- Alan Cervantes
- Álvaro Fidalgo
- Alejandro Zendejas
- Allan Saint-Maximin
Delanteros
- Brian Rodríguez
- Rodrigo Aguirre
Rayados no debe confiarse de la ventaja lograda en casa ante América, y buscará sellar su pase a semifinales con esta posible alineación.
Portero
- Luis Cárdenas
Defensas
- Ricardo Chávez
- Stefan Medina
- Sergio Ramos
- Gerardo Arteaga
Medios
- Jorge Rodríguez
- Fidel Ambriz
- Oliver Torres
- Sergio Canales
- Jesus Corona
Delantero
- Germán Berterame
América vs Rayados: Día, hora y canal para ver la vuelta de cuartos de final de la Liga MX
El sábado 29 de noviembre será el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, América vs Rayados, a las 17 horas.
Las señales del Canal 5, TUDN y ViX transmitirán el partido América vs Rayados.
- Partido: América vs Rayados
- Fase: Partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX
- Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
¿Qué necesitan América y Rayados para avanzar a las semifinales de la Liga MX?
Con la desventaja de 0-2 en el marcador, América necesita empatar el marcador global para avanzar a las semifinales de la Liga MX, sobre Rayados.
El empate global le daría el pase al América por su mejor posición en el torneo regular, respecto a Rayados.
Estos son algunos de los resultados que le darían el pase al América a semifinales de la Liga MX:
- América 2-0 Rayados
- América 3-1 Rayados
- América 4-2 Rayados
- América 5-3 Rayados
A Rayados necesita mantener la ventaja global en el marcador para eliminar al América en los cuartos de final de la Liga MX.