América vs Rayados arrojarán al primer semifinalista de la Liga MX en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX; conoce en esta nota el pronóstico y posibles alineaciones.

El partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX terminó a favor de Rayados, que defenderá la ventanja en la vuelta contra el América.

América vs Rayados: Pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

América necesita remontar el marcador contra Rayados para avanzar a las semifinales de la Liga MX, y el pronóstico es que las Águilas lograrán el objetivo al ganar con diferencia de dos goles a los regios.

Con el triunfo de dos goles de diferencia, América empataría el global con Rayados y su mejor posición en el torneo regular, le daría el pase a la siguiente ronda.

América vs Rayados: Posibles alineaciones de la vuelta de cuartos de final de Liga MX

América está obligado a salir por el triunfo sobre Rayados, y lo intentará con esta posible alineación en la vuelta de cuartos de final de Liga MX.

Portero

Luis Malagón

Defensas

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Kevin Álvarez

Cristian Borja

Medios

Alan Cervantes

Álvaro Fidalgo

Alejandro Zendejas

Allan Saint-Maximin

Delanteros

Brian Rodríguez

Rodrigo Aguirre

Rayados no debe confiarse de la ventaja lograda en casa ante América, y buscará sellar su pase a semifinales con esta posible alineación.

Portero

Luis Cárdenas

Defensas

Ricardo Chávez

Stefan Medina

Sergio Ramos

Gerardo Arteaga

Medios

Jorge Rodríguez

Fidel Ambriz

Oliver Torres

Sergio Canales

Jesus Corona

Delantero

Germán Berterame

América vs Rayados: Día, hora y canal para ver la vuelta de cuartos de final de la Liga MX

El sábado 29 de noviembre será el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, América vs Rayados, a las 17 horas.

Las señales del Canal 5, TUDN y ViX transmitirán el partido América vs Rayados.

Partido: América vs Rayados

Fase: Partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

¿Qué necesitan América y Rayados para avanzar a las semifinales de la Liga MX?

Con la desventaja de 0-2 en el marcador, América necesita empatar el marcador global para avanzar a las semifinales de la Liga MX, sobre Rayados.

El empate global le daría el pase al América por su mejor posición en el torneo regular, respecto a Rayados.

Estos son algunos de los resultados que le darían el pase al América a semifinales de la Liga MX:

América 2-0 Rayados

América 3-1 Rayados

América 4-2 Rayados

América 5-3 Rayados

A Rayados necesita mantener la ventaja global en el marcador para eliminar al América en los cuartos de final de la Liga MX.