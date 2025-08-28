El Atlas vs América que finalizó con una victoria para el cuadro azulcrema se ha visto envuelto en polémicas arbitrales debido a decisiones que tomó el Gato Ortiz.

El silbante mexicano marcó dos penales para el América lo que le ha generado múltiples críticas pero la Comisión de Árbitros respalda el trabajo de Ortiz y mandó un contundente comunicado.

“Marco Ortiz fue designado para este encuentro en virtud de su sobresaliente trayectoria, su consistencia en decisiones arbitrales de alto nivel y su condición de árbitro internacional, siendo uno de los candidatos contemplados para representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cuenta con el respaldo absoluto de esta Comisión y su historial en partidos relevantes avala plenamente su capacidad para tomar decisiones en el terreno de juego” comunicó Juan Manuel Herrero, director de la Comisión de Árbitros.

