El América buscará el pase a la semifinal de la Liga MX en casa contra Rayados, así que te compartimos los precios y cómo comprar los boletos para la vuelta de cuartos final, que se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Aunque la preventa de boletos para el América vs Rayados empezó el lunes 24 de noviebre, fue el miércoles 26 de noviembre cuando se abrió el boletaje para el público en general.

Boletos América vs Rayados: Precios de las entradas para la vuelta de cuartos de final de Liga MX

El América publicó los precios de los boletos y las opciones para comprar las entradas del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX vs Rayados.

El boleto más accesible para estar en el partido América vs Rayados tiene un precio de 450 pesos en localidad de cabecera mientras que 1400 pesos será el costo de la entrada más cara, en zona especial club.

Boletos América vs Rayados: ¿Cómo comprar entradas para la vuelta de cuartos de final de la Liga MX?

El América abrió la venta general de boletos el miércoles 26 de noviembre, para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX contra Rayados.

Los boletos se podrán adquirir vía internet, y también en la taquilla del Estadio Ciudad de los Deportes.

En la opción de taquilla, solo habrá venta del miércoles 26 al viernes 28 de noviembre, en horario de 10 a 17 horas.

Tu asistencia lo es todo, ¡ven a los Cuartos de Final! 🦅🫶



CFV ⚔️ América vs. Monterrey

🛜 Venta en línea: https://t.co/7TYdAoEuwt

🏟️ Taquilla puerta 15: del 26 al 28 de noviembre, de 10:00 a 17:00 horas.



Cuando vamos juntos, somos más fuertes 💪 pic.twitter.com/MhpgpwmXee — Club América (@ClubAmerica) November 26, 2025

América vs Rayados: Día y hora para ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, América vs Rayados se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, el sábado 29 de noviembre, a las 17 horas.

América vs Rayados: Canal para ver el partido de cuartos de final de la Liga MX

América vs Rayados será transmitido a través de ViX, TUDN y Canal 5.