Margarita González Saravia, gobernadora del Estado de Morelos, madrugó a la Liga MX y confirmó que el Atlante regresará a la Primera División.

En las últimas horas trascendió que el Atlante volverá después del Mundial 2026 a la Primera División, para jugar en el Estadio Azteca, y en entrevista cuyo video circula en las redes, la gobernadora de Morelos lo confirmó.

Gobernadora de Morelos agradece al Atlante y le desea suerte en su regreso a la Primera Division de la Liga MX

Margarita González Saravia, gobernadora del Estado de Morelos, confió en que el Atlante, que volverá a la Liga MX muy pronto, siga ayudando al territorio que gobierna con apoyo a los semilleros deportivos en las comunidades.

La gobernadora, quien se declaró atlantista, reconoció el gusto que le da que el Atlante regrese a la Liga MX.

“Nos da mucho gusto que el Atlante regrese a la Primera División, soy atlantista”, compartió la gobernadora de Morelos.

JAJAJAJA INCREÍBLE, SOLO EN MÉXICO



Margarita González Saravia, Gobernadora de Morelos, OFICIALIZA que Atlante dejará al Estado porque vuelve a Primera División.



Si no es por @pepehanan y @CantaloCamacho tendría la exclusiva completa.pic.twitter.com/Wf7FR0Gmus — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 20, 2025

Gobernadora buscará que regrese el Zacatepec a Morelos

Ante el regreso del Atlante a la Liga MX, y en consecuencia su cambio de sede dejando sin equipo al Estadio Agustín Coruco Díaz de Zacatepec, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, aceptó que le gustaría tener a otro equipo pronto en la entidad.

“Me encantaría que tuviéramos nuevamente al Zacatepec en el estadio ”Coruco" Díaz, vamos a ver", señaló la gobernadora.

El regreso del Atlante a la Liga MX está por confirmarse

Es casi un hecho que la Liga MX tendría nuevo equipo a partir del próximo año, ya que el Atlante habría adquirido la plaza del Mazatlán FC para el 2026.

Sería hasta el Apertura 2026, es decir en el torneo del segundo semestre del año, cuando se confirmaría en la Asamblea de Dueños el regreso del Atlante la Primera División y la desaparición del Mazatlán FC.

De acuerdo a varios reportes, el Mazatlán FC habría sido vendido al Atlante por una cifra de 65 millones de dólares.

Lo cierto es que, comprar una franquicia no sería la única opción del Atlante para regresar a la Liga MX, ya que al ser el único equipo de Liga de Expansión que cumple con los requisitos de certificación, tendría amarrado su “ascenso”.