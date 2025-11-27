Rayados de Monterrey se impuso por 2-0 ante el América en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que el conjunto azulcrema deberá imponerse en el juego de vuelta si quiere seguir en la búsqueda por el título del futbol mexicano.

El marcador en contra del América obliga al DT André Jardine a replantear su estrategia y asumir riesgos desde el primer minuto del juego de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX ante Rayados de Monterrey.

En la Ciudad de México, el conjunto de Coapa tendrá una nueva oportunidad para demostrar por qué es llamado el “Rey de las remontadas” de la Liga MX ante unos Rayados que tratarán de demostrar lo hecho en el juego de ida.

¿Qué necesita América para eliminar a Rayados? Así sería el camino hacia otro título

La forma más sencilla para que América avance a las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX es ganando el partido de vuelta por una diferencia de dos goles o más ante Rayados de Monterrey.

Si América logra imponerse por un marcador de 2-0 ante Rayados de Monterrey, los azulcremas avanzarían pese al empate en el marcador global, pues la posición en la tabla general los decretaría como vencedores debido a que las Águilas quedaron en el lugar cuatro y los regios en quinto.

Otra de las opciones es que los americanistas superen por más de 2 goles a los regiomontanos, pues si Monterrey anota un gol, el partido se pondría peligroso para las Águilas en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.

¿A quién podría enfrentar el América si avanza a semifinales?

En caso de vencer a Rayados de Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, América podría enfrentar otro partido complicado en la siguiente ronda.

Pese a que aún falta conocer a los ganadores de los cuartos de final, América podría enfrentar a Chivas si el Rebaño Sagrado, Xolos de Tijuana y Toluca avanzan de ronda.

Sin embargo, si avanzan los primeros cuatro de la tabla general, América se vería las caras con Toluca en las semifinales.