América vs Rayados protagonizarán el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX; conoce en esta nota el día, hora y canal para ver las acciones desde el estadio Ciudad de los Deportes.

El partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX terminó a favor de Rayados, que tendrá que defender la ventana en la vuelta contra el América.

América vs Rayados: Día para ver la vuelta de cuartos de final de la Liga MX

El sábado 29 de noviembre será el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, América vs Rayados.

Partido: América vs Rayados

Fase: Partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

América vs Rayados: Hora para ver la vuelta de cuartos de final de la Liga MX

A las 17 horas, tiempo del centro de México, se jugará la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, cuando América reciba a Rayados.

América vs Rayados: Canal para ver la vuelta de cuartos de final de la Liga MX

Las señales del Canal 5, TUDN y ViX transmitirán el partido América vs Rayados, en los cuartos de final de la Liga MX.

¿Cómo quedó Rayados vs América en la ida de los cuartos de final de la Liga MX?

Rayados venció 2-0 al América en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX, ventaja que defenderá en la vuelta en busca del pase a las semifinales.

¿Qué necesitan América y Rayados para avanzar a las semifinales de la Liga MX?

Con la desventaja de 0-2 en el marcador, América necesita empatar el marcador global para avanzar a las semifinales de la Liga MX, sobre Rayados.

El empate global le daría el pase al América por su mejor posición en el torneo regular, respecto a Rayados.

Estos son algunos de los resultados que le darían el pase al América a semifinales de la Liga MX:

América 2-0 Rayados

América 3-1 Rayados

América 4-2 Rayados

América 5-3 Rayados

A Rayados necesita mantener la ventaja global en el marcador para eliminar al América en los cuartos de final de la Liga MX.