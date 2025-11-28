Rayados se encuentra muy cerca de alcanzar la semifinal del torneo Apertura 2025 de la Liga MX luego de haberle ganado el partido de ida de los cuartos de final a América por marcador de 2-1; sin embargo, una noticia sacudió a Monterrey antes del duelo definitivo y tiene que ver con Sergio Ramos, quien dejará a La Pandilla tan pronto como termine el campeonato.

El contrato del defensa central español termina y en Rayados saben que no va a haber una renovación, por lo que es un hecho que Sergio Ramos dejará Monterrey, lo que quiere decir que estos serán sus últimos partidos, los cuales representan su última oportunidad para ser campeón en el futbol mexicano con el equipo de la Sultana del Norte.

El periodista JuanFe Sanz fue quien reveló la noticia sobre el futuro de Sergio Ramos en el programa español El Chiringuito. “Ramos ha decidido no seguir en Rayados”, dijo de manera contundente respecto a lo que sucederá con el defensa central en este mercado invernal.

Información en desarrollo…