A pesar de que se disputa otra jornada en la Liga MX, la afición de Rayados no olvida la goleada que recibieron a mitad de semana a manos de Toluca donde Sergio Ramos falló un penal que pudo cambiar el rumbo del partido.

Sergio Ramos tuvo en sus pies el segundo tanto para los Rayados en su visita a Toluca durante la actividad de la jornada 10 de la Liga MX, pero el defensor lo cobró a lo panenka y el portero Hugo González detuvo el disparo.

Tras la falla del español se le vino la noche a Rayados en el Nemesio Diez, le picaron el orgullo a los Diablos que terminaron por golear 6-2 al cuadro regiomontano, por ello en el reciente encuentro ante Santos la gente hizo sentir su molestia.

Se acabó el amor por Sergio Ramos; se lleva sonoro abucheo en el Estadio de Rayados

Sergio Ramos no fue bien recibido este sábado 27 de septiembre en el Estadio de Rayados, ya que la afición se hizo sentir en casa tras la falla que tuvo el español a mitad de semana y que le costó una goleada al equipo.

Aunque cuando se anunció el fichaje de Sergio Ramos con el equipo de La Pandilla todo era amor, hoy parece que los fans están hartos de que el español no se esté tomando en serio su presente y se enfoque en su carrera musical.

Fue durante la presentación del once titular de Rayados para el juego ante Santos Lagunas de la jornada 11 de la Liga MX que los fans abuchearon cuando se anunció la titularidad de Ramos, haciendo sentir su molestia con el jugador.

Ligeros abucheos para Sergio Ramos. pic.twitter.com/sy9096USrn — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) September 28, 2025

Le anularon dos goles a Sergio Ramos en el Estadio de Rayados

Sergio Ramos sabe que la afición de Rayados no está del todo contenta con sus recientes actuaciones así como con sus proyectos alternos por lo que ante Santos Laguna quiso reparar el daño de mitad de semana.

Sin embargo, el futbol y el arbitraje no estuvo del lado de Sergio Ramos ya que le anularon dos goles que pudieron ampliar el marcador para Monterrey: el primero por fuera de lugar y el segundo por una supuesta falta.

¡Insólito! ¡qué marcó el árbitro! ‼️😡



Le anulan un segundo gol a Sergio Ramos por una supuesta falta 😱 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/sPR9kbhM7t — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

Ese segundo tanto que le anularon al español ha generado el debate en redes sociales ya que algunos expertos consideran que hubo mala intervención del central y del VAR. Al final, los dirigidos por Domenec Torrent se quedaron con los tres puntos tras imponerse por la mínima diferencia.