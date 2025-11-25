Rayados vs América arrancan su serie de cuartos de final de la Liga MX; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de las Águilas.
Rayados vs América: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de La Liga MX
El futbol titubeante de Rayados hace que el pronóstico del partido de ida de los cuartos de final de la Liga sea empate a dos goles con América, en la cancha del Estadio BBVA.
Rayados vs América: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos de final de La Liga MX
Rayados buscará salir con ventaja en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX sobre América, con esta posible alineación.
Portero
Santiago Mele
Defensas
- Víctor Guzmán
- Carlos Salcedo
- Sergio Ramos
- Luis Reyes
- Stefan Medina
Medios
- Fidel Ambríz
- Sergio Canales
- Jesús Corona
- Lucas Ocampo
Delantero
- Germán Berterame
América no se guardará nada y con esta posible alineación retará a los Rayados en el partido de ida de cuartos de final de Liga MX.
Portero
- Luis Ángel Malagón
Defensas
- Israel Reyes
- Sebastián Cáceres
- Kevin Álvarez
- Cristian Borja
- Ramón Juárez
Medios
- Erick Sánchez
- Alexis Gutiérrez
- Álvaro Fidalgo
Delanteros
- Brian Rodríguez
- Rodrigo Aguirre
Rayados vs América: Hora y canal para ver la ida de cuartos de final de La Liga MX
A las 21:05 horas, tiempo del centro de México, Rayados vs América chocan en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX.
Las plataformas ViX Premium, TUDN y la señal del Canal 5 transmitirán el partido Rayados vs América.
- Partido: Rayados vs América
- Fase: Partido de ida de cuartos de final de la Liga MX
- Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025
- Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN
¿Cómo llegaron América y Rayados a los cuartos de final de la Liga MX?
América cerró el calendario regular del Apertura 2025 con una derrota de 0-2 ante Toluca, pero su puntaje le permitió clasificar a los cuartos de final de la Liguilla como cuarto lugar.
América buscará el pase a las semifinales en su cancha el sábado 29 de noviembre, y le basta con empatar el marcador global con Rayados para avanzar a la siguiente ronda.
Rayados clasificó como quinto lugar a los cuartos de final de la Liga MX, luego de perder 2-4 con Chivas en la Jornada 17 del Apertura 2025.
Así que, Rayados está obligado a ganar en los cuartos de final al América, pues el empate global le daría el pase a las Águilas debido a su mejor posición en la tabla general.