Rayados vs América arrancan su serie de cuartos de final de la Liga MX; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de las Águilas.

Rayados vs América: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de La Liga MX

El futbol titubeante de Rayados hace que el pronóstico del partido de ida de los cuartos de final de la Liga sea empate a dos goles con América, en la cancha del Estadio BBVA.

Rayados vs América: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos de final de La Liga MX

Rayados buscará salir con ventaja en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX sobre América, con esta posible alineación.

Portero

Santiago Mele

Defensas

Víctor Guzmán

Carlos Salcedo

Sergio Ramos

Luis Reyes

Stefan Medina

Medios

Fidel Ambríz

Sergio Canales

Jesús Corona

Lucas Ocampo

Delantero

Germán Berterame

América no se guardará nada y con esta posible alineación retará a los Rayados en el partido de ida de cuartos de final de Liga MX.

Portero

Luis Ángel Malagón

Defensas

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Kevin Álvarez

Cristian Borja

Ramón Juárez

Medios

Erick Sánchez

Alexis Gutiérrez

Álvaro Fidalgo

Delanteros

Brian Rodríguez

Rodrigo Aguirre

Rayados vs América: Hora y canal para ver la ida de cuartos de final de La Liga MX

A las 21:05 horas, tiempo del centro de México, Rayados vs América chocan en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX.

Las plataformas ViX Premium, TUDN y la señal del Canal 5 transmitirán el partido Rayados vs América.

Partido: Rayados vs América

Fase: Partido de ida de cuartos de final de la Liga MX

Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llegaron América y Rayados a los cuartos de final de la Liga MX?

América cerró el calendario regular del Apertura 2025 con una derrota de 0-2 ante Toluca, pero su puntaje le permitió clasificar a los cuartos de final de la Liguilla como cuarto lugar.

América buscará el pase a las semifinales en su cancha el sábado 29 de noviembre, y le basta con empatar el marcador global con Rayados para avanzar a la siguiente ronda.

Rayados clasificó como quinto lugar a los cuartos de final de la Liga MX, luego de perder 2-4 con Chivas en la Jornada 17 del Apertura 2025.

Así que, Rayados está obligado a ganar en los cuartos de final al América, pues el empate global le daría el pase a las Águilas debido a su mejor posición en la tabla general.