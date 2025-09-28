El arbitraje y el VAR de la Liga MX son noticia mundial y todo gracias a Sergio Ramos, quien lanzó una brutal crítica tras la actuación de Luis Enrique Santander y su cuerpo arbitral en el Rayados vs Santos Laguna.

La polémica estalló por los dos goles anulados a Sergio Ramos durante el duelo frente a Santos en el Gigante de Acero.

Al minuto 7’, el árbitro frustró el primer tanto de Ramos por un milimétrico fuera de lugar. El zaguero remató de cabeza en el área y mandó el esférico a las redes, pero el asistente levantó la bandera.

Sin embargo, fue en la segunda mitad que la polémica escaló niveles, pues Sergio Ramos apareció con la especialidad de la casa y con un remate de cabeza convirtió el que significaría el 2-0 para los regios, pero el VAR anuló el gol; esta vez por una supuesta falta sobre Abella.

La brutal crítica de Sergio Ramos al arbitraje de la Liga MX

Sergio Ramos no pudo ocultar su molestia con el arbitraje de la Liga MX y tan pronto terminó el partido Rayados vs Santos Laguna, respondió a una publicación del perfil @layvtime en Instagram y sin filtros, el zaguero dijo que fue vergonzosa la actuación del cuerpo arbitral.

“Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego …Jejejeje. La falta que pita hoy, de chiste!! Esto solo pasa aquí en esta liga!! Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy”, señaló Sergio Ramos.

El segundo gol anulado de Sergio Ramos fue motivo de distintos análisis arbitrales, en los cuales se criticó al silbante Luis Enrique Santander por quitarle un gol legítimo al español.

“Increíble que Santander y el VAR anulen este gol”, escribió Fernando ‘Cantante’ Guerrero en su cuenta de X.

El mensaje de Sergio Ramos sobre el arbitraje. (Víctor Tirado)

¿Cuándo volverá a jugar Rayados de Monterrey en la Liga MX?

Luego de la victoria por la mínima diferencia ante Santos Laguna, Sergio Ramos y los Rayados de Monterrey seguirán su camino en la Liga MX el domingo 5 de octubre cuando se midan a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente.

El encuentro Tijuana vs Rayados corresponderá a la Jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.