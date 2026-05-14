Chivas vs Cruz Azul juegan el sábado 16 de mayo en la vuelta de las semifinales de la Liga MX. Pronóstico 2-2, con el que avanzaría el Guadalajara a la Final. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Chivas vs Cruz Azul: Pronóstico en la vuelta de las semifinales de la Liga MX
Chivas vs Cruz Azul se juegan el pase a la Final de la Liga MX, con el pronóstico a favor del Guadalajara, que con el empate 2-2, avanzaría a la serie por el título por su mejor posición en el torneo.
Pronóstico del partido: Chivas 2-2 Cruz Azul (global 4-4, avanza el Guadalajara)
Chivas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX
Chivas vs Cruz Azul juegan por el pase a las Final la Liga MX con estas posibles alineaciones.
Chivas
- Portero: Óscar Whalley
- Defensas: Diego Campillo, Daniel Aguirre, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan González
- Mediocampistas: Govea, Fernando González, Hugo Cameros, Efraín Álvarez
- Delanteros: Ricardo Marín
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Willer Ditta, Amaury García, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela
- Delanteros: Christian Ebere
Chivas vs Cruz Azul: Fecha y horario para ver la vuelta de las semifinales de la Liga MX
Chivas vs Cruz Azul disputan la vuelta de las semifinales de la Liga MX. El partido es el sábado 16 de mayo de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Cruz Azul
- Fase: Vuelta semifinales
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Amazon Prime Video