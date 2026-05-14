Chivas vs Cruz Azul juegan el sábado 16 de mayo en la vuelta de las semifinales de la Liga MX. Pronóstico 2-2, con el que avanzaría el Guadalajara a la Final. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs Cruz Azul: Pronóstico en la vuelta de las semifinales de la Liga MX

Chivas vs Cruz Azul se juegan el pase a la Final de la Liga MX, con el pronóstico a favor del Guadalajara, que con el empate 2-2, avanzaría a la serie por el título por su mejor posición en el torneo.

Pronóstico del partido: Chivas 2-2 Cruz Azul (global 4-4, avanza el Guadalajara)

Chivas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX

Chivas vs Cruz Azul juegan por el pase a las Final la Liga MX con estas posibles alineaciones.

Chivas

Portero: Óscar Whalley

Defensas: Diego Campillo, Daniel Aguirre, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan González

Mediocampistas: Govea, Fernando González, Hugo Cameros, Efraín Álvarez

Delanteros: Ricardo Marín

Chivas recibe a Cruz Azul en la vuelta de las semifinales (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Willer Ditta, Amaury García, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela

Delanteros: Christian Ebere

Cruz Azul y Chivas empatan en la ida de semifinales de la Liga MX. (Adrian Macias / Adrian Macias)

Chivas vs Cruz Azul: Fecha y horario para ver la vuelta de las semifinales de la Liga MX

Chivas vs Cruz Azul disputan la vuelta de las semifinales de la Liga MX. El partido es el sábado 16 de mayo de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video.