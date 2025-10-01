Una muy mala noticia para la Selección Mexicana llegó desde Europa toda vez que durante el partido entre FC Copenhague y Qarabag por la Champions League, Rodrigo Huescas tuvo que salir de cambio por una lesión en la rodilla que, según lo dicho por su entrenador, podría ser de una gravedad considerable, lo que implicaría poner en riesgo el Mundial por el tiempo de recuperación.

Rodrigo Huescas buscaba recuperar una pelota que perdió y lo que parecía una acción de juego común, terminó con una lesión de gravedad que podría comprometer su convocatoria al Mundial, cosa que el entrenador de FC Copenhague, Jacob Neestrup, lamentó de sobremanera, incluso más que el hecho de haber perdido en su visita a Azerbaiyán.

“Desafortunadamente, probablemente sea una lesión a largo plazo, y lo siento mucho por él si es lo que tememos. Está teniendo una gran temporada y también tiene muchas ganas de jugar el Mundial con México el año que viene, pero ahora tenemos que ver qué muestran las pruebas”, explicó.

El Mundial está en riesgo para Rodrigo Huescas

El propio Neestrup confesó tener indicios del tipo de lesión que Rodrigo Huescas podría tener y la consecuencia que podría acarrearle con el Mundial tan cerca si se considera que la rehabilitación del percance que el jugador sufrió puede llevar incluso más de seis meses.

“Sí, probablemente sé lo que es, y muy probablemente se trate de una de esas malas noticias que conocemos demasiado bien en el FC Copenhague. No deben malinterpretarlo, pero me entristece incluso más que la derrota en sí misma, porque Rodrigo Huescas ha hecho todo lo posible por integrarse y consolidarse como un jugador fuerte del club. Y hay un Mundial esperando a un mexicano que debería jugarlo en Estados Unidos y México. Estoy vacío”, reveló el DT de FC Copenhague.

Por ahora, no se le han realizado los estudios correspondientes a Rodrigo Huescas y una vez que se los practiquen, será el propio club danés el que determine el proceso a llevar para su recuperación, así como un estimado de tiempo para su regreso a las canchas.

El sentir de Rodrigo Huescas tras su lesión

El técnico Jacob Neestrup también compartió el estado emocional de Rodrigo Huescas tras su lesión toda vez que pudo hablar con él poco después de que esta sucediera.

“Sí, hablé con él, pero el joven no tiene mucho que decir, lo cual es comprensible. Ahora está en observación. Creo que pronto tendremos más claridad, pero falta la confirmación definitiva. La situación se ve mal y no podemos evitarlo. Todo apunta a una lesión de larga duración. Ahora otros jugadores deberán asumir la responsabilidad porque tenemos un partido el domingo y debemos elaborar un plan para obtener un buen resultado. Después vendrá el descanso”, sentenció el estratega respecto al sentir de Rodrigo Huescas tras su lesión.

Cabe recordar que tras el castigo que recibió por conducir a exceso de velocidad en Dinamarca, Rodrigo Huescas ya había sido convocado de nueva cuenta por Javier Aguirre a la Selección Mexicana y se perfilaba como el lateral derecho titular del Tricolor para el Mundial 2026, pero ahora, su propio llamado está en el aire.