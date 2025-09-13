Rodrigo Huescas sigue demostrando su gran nivel. Este 13 de septiembre se jugó el Brøndby vs Copenhague y el mexicano brilló por una gran asistencia.

Parece ser que Rodrigo Huescas viene motivado luego de llamado a la Selección Mexicana para los amistosos de Japón y Corea del Sur. Lo demostró en el Brøndby vs Copenhague.

Incluso, con México le bastaron unos minutos para dar un pase de gol a Raúl Jiménez. Fue un conjunto de grandes acciones de los jugadores, por la definición y la jugada anterior.

Estas son muy buenas noticias para Huescas, pues hace unos meses, ni si quiera era considerado por Javier Aguirre, gracias a que casi va a la cárcel.

Sensacional asistencia de Rodrigo Huescas en el Brøndby vs Copenhague

El equipo de Rodrigo Huescas, Copenhague, se enfrentó al Brøndby en una Jornada más de la Superliga Danesa. Y el mexicano brilló con una gran asistencia.

En el minuto 63, Rodrigo Huescas tuvo un balón en las afueras del área, mandó un centro preciso que Elyounoussi cabeceó y la mandó a las redes.

Lamentablemente para el mexicano, su equipo perdió 2 a 1. En el primer tiempo, Brøndby marcó el primer gol de penal, luego fue el empate del Copenhague y finalmente, Spierings marcó el del gane.

🚨ASISTENCIA DE HUESCAS EN DINAMARCA pic.twitter.com/SNVO9lXtsg — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) September 13, 2025

Rodrigo Huescas: De casi ir a la cárcel a jugar la Champions League con el Copenhague

En mayo de este 2025, Rodrigo Huescas fue detenido en Dinamarca por manejar a alta velocidad. Fue a la cárcel, pues en ese país estas multas no son cualquier cosa.

Incluso, el mismo Rodrigo Huescas comentó que en México era normal rebasar el límite de velocidad. Al final, después de un pequeño juicio, y pedir perdón tuvo que cumplir 20 días en prisión.

Eso le costó ser llamado a la Selección Mexicana para competir en la Copa Oro. Ahora, unos meses después logró ser titular con el Copenhague y va a jugar en la Champions League.