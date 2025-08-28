El FC Copenhague se clasificó a la UEFA Champions League tras vencer en el partido de playoff al Basel por un marcador global de 3-1 y ahora se reveló que están interesados en fichar a Marcel Ruiz para reforzar su plantilla.

Y es que en los últimos meses Marcel Ruiz se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos que se ha robado los reflectores en la Liga MX, pues no solo fue campeón con el Toluca en el Clausura 2025, además se coronó en la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana, lo que provocó que fuera visto a nivel internacional.

De acuerdo con diversos reportes, le llegó una nueva propuesta del futbol europeo, se trata del FC Copenhague, quienes mostraron cierto interés en el jugador y quieren sí o sí llevárselo a su plantilla para disputar la UEFA Champions League.

Ir al equipo de Dinamarca podría ser del interés de Marcel Ruiz debido a que contaría con el apoyo de su compatriota Rodrigo Huescas, además de que disputarían el torneo internacional de clubes más importante de Europa, ya que el FC Copenhague consiguió su clasificación a la fase de liga.

¿Efecto Rodrigo Huescas? Revelan que FC Copenhague está interesado en fichar a Marcel Rui

Luego de la victoria del FC Copenhague por 2-0 ante el Basel para conseguir su boleto a la UEFA Champions League, Juan Rueda, de Fox en Europa, informó que el conjunto danés sigue de cerca a Marcel Ruiz.

Reveló que dos colegas de Dinamarca, que están en relación con el FC Copenhague, se acercaron para preguntar por Marcel Ruiz, actual mediocampista del Toluca.

La fuente señala que si bien el equipo danés ha seguido de cerca a Marcel Ruiz, no quiere decir que vayan a realizar una oferta por el futbolista del Toluca, pues admitieron que el jugador tiene un costo muy elevado que complicaría que se hiciera el traspaso al futbol europeo, sin embargo, si los Diablos Rojos bajan su precio podría haber una negociación.

¿Qué equipos han buscado a Marcel Ruiz para intentar ficharlo?

Marcel Ruiz ha estado en el radar de varios equipos, tanto del futbol europeo como de Sudamérica, pero ninguno ha podido concretar el fichaje del jugador de Toluca.

Uno de los clubes fue el Ipswich Town, de la Segunda División de Inglaterra, pero no se concretó su pase. Misma situación ocurrió con el Palmeiras, equipo brasileño que también estaba interesado por el futbolista, sin embargo, solo se quedó en un rumor.