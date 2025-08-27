Este miércoles 27 de agosto se definieron todos los 36 equipos que participarán en la Champions League 2025-26 y México sí tendrá presencia por medio de dos jugadores.

Álex Padilla y Rodrigo Huescas serán los únicos mexicanos que podrán ver actividad en la siguiente temporada de la Champions League toda vez que concluyeron las fases de clasificación al torneo.

Edson Álvarez era el otro mexicano que tenía posibilidad de competir en el torneo más importante de equipos de la UEFA pero el Fenerbahce no pudo superar al Benfica en la última ronda de playoffs por lo que el capitán de la Selección no podrá estar en la justa europea.

¡Orgullo nacional! Álex Padilla y Rodrigo Huescas son los únicos mexicanos que jugarán la Champions League 2025-26

México tendrá presencia en la próxima temporada de la Champions League, luego de que Álex Padilla y Rodrigo Huescas consiguieron boleto con sus respectivos equipos para la fase de liga del torneo de la UEFA.

Álex Padilla, quién dejó a Pumas luego de 6 meses de préstamo a petición del Athletic Club, podría ver actividad en la Champions League toda vez que su equipo se ganó su boleto tras quedar cuarto en LaLiga 2024-25.

Por su parte, el Copenhague de Rodrigo Huescas se ganó su boleto este miércoles 27 luego de vencer al 3-1 en el marcador global al FC Basel. Hay que recordar que en las fases previas el mexicano marcó gol por lo que se mostró contento de haber aportado al objetivo.

“Quiero poner el nombre de México en alto y dejarles en claro que también hay futbol de este lado. Quiero decirles (a los futbolistas jóvenes) que sí tienen una oportunidad de venir a Europa no duden en tomarla” expresó el extremo mexicano.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se llevará a cabo el sorteo para la Champions League 2025-26?

Con la definición de los 36 clubes que jugará la fase de liga de la Champions League 2025-26, ahora se llevará a cabo el sorteo que definirá los cruces que enfrentará cada equipo.

El sorteo para la primera fase de la Champions League 2025-2026 se llevará a cabo el día de mañana jueves 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco.

El evento dará inicio a las 10am, tiempo del centro de México y en el país tendrá distintas plataformas dónde podrá seguirse en vivo.