El buen momento del defensa mexicano, Rodrigo Huescas, se vio frenado el miércoles 1 de octubre debido a una lesión durante el partido Qarabağ vs Copenhague en Champions League.

El Copenhague de Rodrigo Huescas visitó el miércoles 1 de octubre al Qarabağ, en la Jornada 2 de la Champions League, con malas noticias para el mexicano.

¿Qué le pasó a Rodrigo Huescas en la Champions League?

Apenas al minuto 12 de tiempo corrido salió de la cancha Rodrigo Huescas debido a una lesión, el partido Qarabağ vs Copenhague en Champions League.

Una lesión en la rodilla derecha provocó la salida de Rodrigo Huescas, quien apareció visiblemente adolorido en las imágenes que han circulado tras su percance.

Rodrigo Huescas se había consolidado en el once del Copenhague, equipo en el que su aporte ofensivo era importantes, con algunas asistencia de gol en su cuenta.

🚑 Rodrigo Huescas tuvo que salir de cambio por una posible lesión en la rodilla. 💥#ChampionsLeague pic.twitter.com/HWAIdumc6p — FOX (@somos_FOX) October 1, 2025

Rodrigo Huescas salió en camilla y su equipo se fue abajo en el marcador

El percance de Rodrigo Huescas ocurrió cuando el mexicano intentaba quitarse el asedio de un delantero rival, pero al girar sufrió la lesión en la rodilla que provocó su salida dejando en desventaja al Copenhague.

Minutos después de que Rodrigo Huescas abandonará la cancha en camilla, el Copenhague se fue abajo en el marcador, debido al gol del Qarabağ.

El primer gol del partido llegó al minuto 28 a favor del Qarabağ, ya con Rodrigo Huescas fuera del terreno de juego.

