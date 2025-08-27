Hace poco más de un año, Rodrigo Huescas estuvo en el ojo del huracán por la forma en que salió de Cruz Azul. El canterano cementero tuvo que presionar para salir de La Máquina al no aceptar la renovación de contrato que le propusieron, esto con la finalidad de ir a FC Copenhague en Europa y hoy, el tiempo le dio la razón porque su equipo se metió a Champions League.

Cabe mencionar que Cruz Azul quería renovar a Rodrigo Huescas a la espera de poder venderlo por un costo más elevado de la suma que obtuvieron, pero el jugador se negó a firmar y eso se tomó como presionar su salida. Después de eso, pagaron una cláusula de rescisión por 2 millones de dólares para que se fuera a FC Copenhague que hoy jugará Champions League.

Vale recordar que, en su momento, Cruz Azul interpuso una demanda ante FIFA contra la agencia de representantes de Huescas al considerar que la forma en la que actuaron no fue la correcta, pero en ningún momento intentaron atentar contra el desarrollo del jugador.

Rodrigo Huescas jugará Champions League con FC Copenhague

Un año después de esa situación turbulenta con Cruz Azul, Rodrigo Huescas cumplirá el sueño de jugar su primera Champions League toda vez que tras pasar por todas las fases previas, FC Copenhague logró instalarse en el sorteo para la primera ronda del torneo de clubes más prestigioso del mundo.

Con Rodrigo Huescas como titular, FC Copenhague le ganó 2-0 Basel y con ello, confirmó su presencia en la primera ronda de la Champions League en donde ya esperan por conocer a sus rivales. El partido de ida había quedado 1-1 y con el marcador en Dinamarca todo terminó con un 3-1.

Dicho esto, es un hecho que el tiempo le dio la razón a Rodrigo Huescas al no firmar con Cruz Azul una renovación de contrato y presionar su salida para irse a buscar afianzarse en el futbol de Europa donde ahora jugará al más alto nivel en un torneo como la Champions League.

“Cuando me dijeron para venir a Copenhague nunca lo dudé, sabía que era un equipo grande. Quiero poner el nombre de México en alto y dejarles en claro que también hay futbol de este lado. Si tienen una oportunidad de venir a Europa no duden en tomarla”.🎙️🇲🇽pic.twitter.com/lr8M9LDg4x — Julio Rodríguez (@julioordz10) August 27, 2025

Rodrigo Huescas defendió su partida a FC Copenhague y su pase a Champions League

Ya con el boleto a la Champions League, Rodrigo Huescas recordó todo lo vivido y defendió su decisión de dejar a Cruz Azul para irse con FC Copenhague, a quien califico como un equipo grande.

“Ya sabía lo que era Copenhague por eso cuando me dijeron para venir nunca lo dudé, sabía que era un equipo grande y venía con la idea jugar Conference League pero con la ilusión de poder jugar la Champions League”, dijo Rodrigo Huescas.

Y así, Rodrigo Huescas buscará dejar el nombre de México en alto en un torneo visto por todo el mundo en el cual buscará mostrar su mejor futbol con la intención de llamar la atención de equipos de las mejores ligas del mundo.