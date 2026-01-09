En el Mundial de Qatar 2022, Messi entró al olimpo de la historia del futbol debido a que fue fundamental para que Argentina llegara hasta la final y además le ganara a Francia en penales, por lo que al fin pudo levantar la Copa del Mundo.

Aunque dicho momento quedará por siempre en la historia del balompié, el trofeo de la Copa del Mundo con la que Messi y varios jugadores de la Albiceleste celebraron habría sido pirata y no la original.

Lionel Messi y Gianni Infantino. (Marcio Machado / Marcio Machado)

A pesar de que la FIFA es extremadamente cuidadosa con las personas que permite tocar el trofeo, habría habido una confusión en el festejo de Argentina y hubo un momento en el que la Pulga tenía una copia.

Periodista de TUDN revela que Messi festejó con una Copa del Mundo pirata en Qatar 2022

En una entrevista con Yosgart Gutiérrez para su programa El RePortero, Alejandro de la Rosa, comunicador de TUDN, reveló que Messi celebró con una Copa del Mundo pirata en el Mundial de Qatar 2022.

“Había un aficionado que llevaba una Copa del Mundo pirata, pero la cargas, la ves y es la copa. Se la pasa a alguien del staff de Argentina que estaba en cancha y le dice: ‘llévala con los jugadores para que la firmen’”, mencionó el periodista sobre la anécdota de Messi.

“Por azares del destino la original en algún momento estaba en manos del chef de la sal, hay fotos de él con la copa y esa es la original. Todas las fotos y videos que veas de Messi en ese estadio, en hombros y con la copa, es la copa falsa…”, añadió Alejandro de la Rosa.

Ángel Di María habría sido el encargado de intercambiar los trofeos para que los jugadores argentinos celebraran con el original y la falsa eventualmente se la regresaron al fan de la Albiceleste.

¿Quiénes pueden tocar la Copa del Mundo?

Con base en el mismo Alejandro de la Rosa, la FIFA no permite que cualquier persona toque el trofeo de la Copa del Mundo y supuestamente solamente los jugadores y técnicos que han ganado el torneo la pueden tener en sus manos.

Sin embargo, en la ceremonia del sorteo para el Mundial 2026, hubo polémica debido a que Lionel Scaloni, director técnico de la selección de Argentina, llevó el trofeo de la Copa del Mundo con guantes.

Después de dicha ceremonia, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se disculpó con el estratega argentino debido a que no era necesario que se pusiera guantes para agarrar el trofeo.