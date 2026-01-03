El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y con ello la fiebre futbolera comienza a llegar a cada rincón del país, ya que por tercera ocasión en su historia México será sede de la fiesta más grande de la FIFA.

Después de 40 años, México volverá a ser sede de una Copa del Mundo pero no lo hará solo ya que la organización se lleva a cabo en conjunto con Estados Unidos y Canadá, los tres países norteamericanos celebrarán la edición 23 del certamen.

Es por ello que, con la cercanía del Mundial 2026, cada vez comenzamos a ver más productos de colección a la venta y en esta ocasión fue turno de las tiendas Oxxo, que de acuerdo con imágenes de redes sociales vende artículos oficiales del torneo.

¿Qué tan cierto es que en el Oxxo venderán artículos oficiales del Mundial 2026? Esto es lo que sabemos

Llegó el 2026 y con ello el Mundial de la FIFA está a solo 6 meses de que dé inicio y como parte de la cuenta regresiva rumbo al torneo, Oxxo lanzó una línea de artículos oficiales del torneo, que por primera vez en su historia se celebrará con 48 selecciones.

En colaboración con la FIFA, el máximo organismo rector del futbol, la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México puso a la venta una serie de artículos conmemorativos del Mundial que van desde stickers, pines hasta termos personalizados.

En redes sociales, se hizo viral un vídeo de la usuaria Pau Treviño quien muestra a detalle los artículos que están a la venta de Oxxo mismos que llevan el logo de la edición del Mundial de este año, el respaldo de “producto oficial” y en el caso de los stickers, llevan los colores de la bandera mexicana.

¿Qué precio tienen los artículos oficiales del Mundial 2026 que venden el Oxxo?

Oxxo puso a la venta diferentes artículos oficiales del Mundial 2026 como lo son llaveros con la forma de la Copa del Mundo, porta gafetes, imanes, abrebotellas, stickers y termos oficiales del certamen de la FIFA.

Los precios de estos artículos van desde los 69 pesos hasta los 399 pesos, siendo los termos el artículo más costoso, mismos que están fabricados en acero inoxidable y cuentan con una capacidad aproximada de 880 mililitros.

Fue desde el pasado 30 de diciembre cuando estos artículos comenzaron a llegar a las diferentes sucursales de Oxxo para que los aficionados que quieran coleccionar un recuerdo de la tercera Copa del Mundo celebrada en México puedan tener acceso a ellos.