¿Pelear por la titularidad o buscar más minutos en otro equipo? Esta es la disyuntiva en la que se encuentra Santiago Giménez luego de que AC Milan alcanzara un acuerdo por otro delantero.

El AC Milan quiere potenciar su ofensiva y está cerca de cerrar el fichaje del delantero nigeriano Víctor Boniface, quien llegaría proveniente del Bayer Leverkusen y sería competencia directa del mexicano Santiago Giménez.

De acuerdo a información de Fabrizio Romano, el nuevo compañero de Santi Giménez llegará en calidad de préstamo por 5 millones de euros y una cláusula de opción a compra por 24 mde.

El delantero nigeriano firmaría contrato hasta el 2030 y sólo restan las pruebas médicas para que se oficialice la negociación.

Santiago Giménez vs Víctor Boniface, la pelea por la titularidad en el AC Milan

Víctor Boniface está a un paso de ser nuevo futbolista del AC Milan y se convertirá en competencia directa para el mexicano Santiago Giménez, quien apenas lleva unos meses como rossoneri.

Ambos tienen 24 años de edad y su posición habitual es delantero centro, por lo que la competencia será directa. En cuanto a su valor en el mercado, Boniface tiene un coste de 40 millones de euros, diez más que Santiago Giménez.

Si hablamos de números, Boniface llegará al AC Milan luego de marcar 32 goles y 12 asistencias en 61 partidos oficiales con el Leverkusen. Mientras que Santiago Giménez marcó 65 goles y 14 asistencias en 105 duelos oficiales con el Feyenoord antes de fichar con el cuadro rossoneri en febrero pasado.

No obstante, Boniface llegó a jugar con un compañero en la delantera durante su etapa en el Leverkusen. Xabi Alonso lo ocupó junto a Patrik Schick.

Santiago Giménez tiene vía libre para negociar con otro club

A la llegada de Victor Boniface al AC Milan se sumó una noticia que no gustará a los fans de Santiago Giménez, pues al parecer el delantero mexicano no tiene su lugar asegurado en el esquema de Massimiliano Allegri.

Según información del periodista italiano Mattia Giangaspero, Rafaela Pimenta, representante de Santiago Giménez tiene el visto bueno del AC Milan para buscar un nuevo equipo para el mexicano.

La fuente indicó que el AC Milan está dispuesto a vender a Santiago Giménez a cambio de 28 millones de euros.

Los ingresos por Santi le servirían a la directiva rossoneri para contratar a otro delantero y así renovar su ofensiva.