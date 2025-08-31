La Jornada 9 de la Liga MX Femenil enfrenta a Santos vs Pumas; te decimos día, hora y canal para ver el partido con el que cierra la actividad.

Santos vs Pumas es el partido con el que termina la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, duelo importante para las felinas.

Santos vs Pumas: Día para ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX Femenil

Santos vs Pumas juegan el lunes 1 de septiembre en el cierre de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil.

Santos vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX Femenil

Santos vs Pumas se miden en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, en partido que inicia a las 20 horas, tiempo del centro de México.

Santos vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX Femenil

La plataforma Tubi transmitirá el partido Santos vs Pumas, en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil.

Partido: Santos vs Pumas

Fase: Jornada 9 de la Liga MX Femenil

Fecha: Lunes 1 de septiembre de 2025

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corona

Transmisión: Tubi

¿Cómo llega Pumas al partido vs Santos en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil?

Pumas se mantiene en los primeros lugares de la Liga MX Femenil, de cara a su partido contra Santos, en la Jornada 9.

En la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, Pumas regresó a la senda de la victoria derrotando 1-0 a Tijuana en Ciudad Universitaria.

Pumas llegó a 16 puntos en el sexto lugar del torneo, pero tiene un partido pendiente de la Jornada 5.

¿Cómo va Santos en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Santos, rival de Pumas en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, se mantiene en los últimos lugares de la competencia

En la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, Santos fue derrotado por América Femenil con marcador de 3-6.

Con la derrota, Santos se estancó en cuatro puntos en la posición 14 del Apertura 2025 de la competencia, así que le urge sumar en casa una victoria.