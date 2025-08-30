El día de ayer jueves 28 de agosto finalizó la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, tras una semana de jornada doble que sirvió para que se dieran algunos movimientos en la tabla general.

Tigres y América fueron los equipos protagonistas de la jornada ya que ambos propiciaron una goleada en sus respectivos partidos por lo que siguen de lleno en la pelea por la parte alta de la tabla.

Y el que sin duda fue el partido de la jornada fue el Cruz Azul vs Toluca, que terminó en una victoria de 4-3 para el cuadro celeste con un brillante hat-trick de Le Sommer y una remontada de la Máquina.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marcha el Apertura 2025 tras la Jornada 8

Se disputó la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, los equipos ya superaron la mitad del torneo Apertura 2025 y de a poco se va viendo quienes son los más fuertes de cara a la recta final.

América Femenil sigue sin encontrar quien lo pare en Liga y en esta jornada sumó su octava victoria consecutiva al vencer 6-3 a Santos, aunque es la primera vez que en un juego de este torneo le anoten 3 goles.

Por el otro lado Mazatlán sigue en el fondo de la tabla general con solo 1 punto empatado con Puebla que también solo suma una unidad aunque las cañoneras tienen un duelo pendiente.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil:

América | 24 puntos Tigres | 19 puntos Pachuca | 17 puntos Toluca | 17 puntos Rayadas | 16 puntos Pumas | 16 puntos* Juárez | 14 puntos Chivas | 14 puntos Atlético de San Luis | 13 puntos León | 12 puntos Cruz Azul | 11 puntos Atlas | 6 puntos Necaxa | 5 puntos* Santos | 4 puntos* Querétaro | 3 puntos Tijuana | 2 puntos Puebla | 1 punto Mazatlán | 1 punto*

*con partido pendiente

¿Cuándo empieza la Jornada 9 del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil?

En la Liga MX Femenil no hay tiempo para esperar por lo que un día después de que finalizó la octava fecha, empezó la Jornada 9 con el Rayadas vs León en el Estadio BBVA.

Es decir, este viernes 29 de agosto ya se disputó el primer encuentro de la Jornada 9 que finalizó con empate a un tanto pero las emociones de la jornada continúan hasta el lunes 1 de septiembre.

Sábado 30 de agosto:

Cruz Azul vs León | 3:45pm

Tijuana vs Necaxa | 7pm

Domingo 31 de agosto:

Chivas vs Tigres | 11:07am

Puebla vs Atlético de San Luis | 12pm

Toluca vs Querétaro | 4pm

Pachuca vs América | 7pm

Lunes 1 de septiembre: