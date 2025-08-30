América Femenil visita al Pachuca en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil; te decimos la hora, fecha y dónde ver el partido de las Águilas.

El América Femenil se mantiene en la cima de la Liga MX Femenil, sitio que no cedería, aún perdiendo en la Jornada 9 contra Pachuca.

Pachuca vs América femenil: Fecha para ver la Jornada 9 de Liga MX Femenil

El domingo 31 de agosto se miden Pachuca vs América Femenil, en partido de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil.

Pachuca vs América femenil: Horario para ver la Jornada 9 de Liga MX Femenil

El partido Pachuca vs América Femenil se jugará a las 19 horas en el Estadio Hidalgo, como parte de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil.

Pachuca vs América femenil: ¿Dónde ver la Jornada 9 de Liga MX Femenil?

La señal de la plataforma Tubi transmitirá el partido Pachuca vs América Femenil.

Partido: Pachuca vs América Femenil

Fase: Jornada 9 de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Tubi

¿Cómo llega América Femenil a la Jornada 9 de la Liga MX Femenil?

América Femenil venció 6-3 a Santos en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, para afianzarse en el liderato general con 24 puntos.

Antes, perdió en el Campeonas Tour 2025 contra el FC Barcelona, en partido amistoso.

América Femenil se alista también para jugar la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Concacaf W Champions Cup 2025, contra el Chorrillo de Panamá.

Así llega el Pachuca a la Jornada 9 de Liga MX Femenil vs América Femenil

El Pachuca venció 3-1 al Atlas en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, para mantener un buen paso en el Apertura 2025.

Con los tres puntos conseguidos ante la Rojinegras, las Tuzas suman 17 puntos en el tercer lugar de la Liga MX Femenil.

Un triunfo en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil sobre América Femenil, acercaría a Pachuca a la escuadra líder de la competencia.