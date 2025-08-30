El Anderlecht del Chino Huerta se mide con el Union Saint-Gilloise en la Jornada 6 de la Liga de Bélgica; te decimos cuándo, la hora y el canal para ver el partido.

El Anderlecht visita al Union Saint-Gilloise en busca de acercarse al líder de la Liga de Bélgica, partido en que el mexicano Chino Huerta podría ver acción.

¿Cuándo juega Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica?

El Chino Huerta y el Anderlecht visitan al Union Saint-Gilloise el domingo 31 de agosto, en la Jornada 6 de la Liga de Bélgica.

Hora para ver al mexicano Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica

A las 10:30 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Union Saint-Gilloise vs Anderlecht, cita en la que el Chino Huerta busca ayudar a su equipo a sumar los tres puntos.

Canal para ver al Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica

El partido Union Saint-Gilloise vs Anderlecht del Chino Huerta será transmitido a través de la plataforma DAZN.

Partido: Union Saint-Gilloise vs Anderlecht

Fase: Jornada 6 de la Liga de Bélgica

Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stade Joseph Marien

Transmisión: DAZN

¿Cómo llega Anderlecht al partido de la Jornada 6 de la Liga de Bélgica?

El Anderlecht del Chino Huerta ha tenido un buen arranque de temporada en la Liga de Bélgica, paso que buscan mantener en la Jornada 6 vs Union Saint-Gilloise.

El Chino Huerta y Anderlecht no jugaron su partido de la Jornada 5 de la Liga de Bélgica, para darle prioridad al duelo de vuelta en los playoffs de la Conference League contra AEK.

El Anderlecht suma 9 puntos en la Liga de Bélgica y ocupa el cuarto lugar de la competencia, con un partido pendiente por jugar.

¿Cómo quedó el Anderlecht en los playoffs de la Conference League?

En el partido de vuelta de los playoffs de la Conference League, el Anderlecht del Chino Huerta fue eliminado por el AEK de Atenas.

El Anderlecht necesitaba ganar en Grecia al AEK, para avanzar a la Fase de Grupos de la Conference League.

Sin embargo, el AEK ganó el partido 2-0 para redondear un triunfo con marcador global de 3-1.