Santos vs Atlante cerraron la actividad de la Jornada 5 en la Liga Femenil BBVA, con resultado de 1-0 en favor de las Guerreras.

La Liga Femenil BBVA siguió sus hostilidades en el TSM Corona, donde la escuadra azulgrana visitó a las laguneras en busca de subir posiciones en la tabla general.

Marcador: Santos 1-0 Atlante

Santos vs Atlante: así fue el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Santos vs Atlante de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, azulgranas y laguneras protagonizaron un duelo que terminó 1-0 para las locales.

Goles del partido de la Jornada 5 Santos vs Atlante Femenil:

Minuto 43: Autogol de Judith Fernández (Santos Femenil)

¿Cuándo vuelven a jugar Santos y Atlante en la Liga Femenil BBVA?

Después de cumplir su compromiso en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, Santos y Atlante se alistarán para encarar sus partidos en la fecha 6.

Atlante recibirá al FC Juárez en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA el lunes 7 de septiembre en CAR de la escuadra azulgrana.

Santos, por su parte, visitará a Tigres el domingo 6 de septiembre en el Estadio Universitario.