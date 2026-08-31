Santos vs Atlante juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el lunes 31 de agosto.
Santos vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
Santos 1-1 Atlante es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: Santos 1-1 Atlante.
Santos vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Santos vs Atlante de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Santos
- Portera: Kathya Mendoza
- Defensas: Sarina Villa, Sasha Pickard, Laveni Vaka y Carol Soto
- Mediocampistas: Yessenia Novella, Doménica Rodríguez, Samantha Calvillo e Ivonne González
- Delanteras: Ariatna Dorantes y Vivian Ikechukwu
Atlante
- Portera: Jennifer Amaro
- Defensas: Selene Varela, Ana Lorena Torres, Ofelia Chávez y Vanessa Sánchez
- Mediocampistas: Nailea Vidrio, Andrea Salinas, Vanessa Pérez y Karen Becerril
- Delanteras: Alexia Villanueva y Ricshya Walker
Santos vs Atlante: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
Santos vs Atlante se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el lunes 31 de agosto a las 19:06 horas por Amazon Prime Video.
- Partido: Santos vs Atlante
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Lunes 31 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: Fox One y Tubi