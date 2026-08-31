Santos vs Atlante juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el lunes 31 de agosto.

Santos vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Santos 1-1 Atlante es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Santos 1-1 Atlante.

Santos vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Santos vs Atlante de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Santos

Portera: Kathya Mendoza

Defensas: Sarina Villa, Sasha Pickard, Laveni Vaka y Carol Soto

Mediocampistas: Yessenia Novella, Doménica Rodríguez, Samantha Calvillo e Ivonne González

Delanteras: Ariatna Dorantes y Vivian Ikechukwu

Atlante

Portera: Jennifer Amaro

Defensas: Selene Varela, Ana Lorena Torres, Ofelia Chávez y Vanessa Sánchez

Mediocampistas: Nailea Vidrio, Andrea Salinas, Vanessa Pérez y Karen Becerril

Delanteras: Alexia Villanueva y Ricshya Walker

Santos vs Atlante: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Santos vs Atlante se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el lunes 31 de agosto a las 19:06 horas por Amazon Prime Video.