Usuarios de BBVA reportan este lunes 31 de agosto problemas para realizar operaciones bancarias, con las transferencias como principal incidencia registrada durante las últimas horas del día.

De acuerdo con los reportes mostrados en Downdetector, las fallas también afectan la aplicación móvil y la banca en línea, aunque en menor proporción durante la jornada.

La gráfica de incidencias muestra un incremento notable de reportes durante la tarde:

39% corresponde a transferencias

37% a la app

13% a banca en línea

App BBVA (Especial)

¿Qué fallas presenta BBVA este 31 de agosto?

Los reportes de usuarios indican que la principal afectación de BBVA se concentra en las transferencias, operación que reúne el 39% de las incidencias registradas en las últimas 24 horas.

La aplicación de BBVA representa el segundo problema más señalado, con 37% de los reportes, mientras algunos usuarios también mencionan dificultades para iniciar sesión.

En menor medida, la banca en línea concentra 13% de las incidencias, de acuerdo con los datos disponibles en Downdetector durante la jornada de este lunes.

La gráfica muestra que los reportes permanecieron relativamente bajos durante buena parte del día, pero registraron un repunte considerable alrededor de las 6 p.m.

Entre los comentarios publicados por usuarios aparecen problemas para completar compras, ingresar a la aplicación y realizar operaciones, incluso después de intentar nuevamente.

Algunos usuarios señalaron mensajes que indican que el servicio no está disponible temporalmente, mientras otros reportaron dificultades relacionadas con los métodos de acceso.

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