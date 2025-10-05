El nombre de Santiago Solari es muy recordado en la Liga MX no solo por su reciente paso como DT del Club América sino porque también en su etapa como jugador pasó por las filas del futbol mexicano.

Santiago Solari quien lleva toda la escuela del Real Madrid vistió las camiseta del Atlante entre los años 2009 y 2010 y su más reciente vinculación con la Liga MX fue como DT del América, equipo al que dirigió entre 2021 y 2022.

Pero tras su fallido paso con las Águilas, el argentino fue cesado y desde ese entonces no ha vuelto a dirigir ya que regresó al Real Madrid para tomar cargos como directivo del equipo femenino y ahora en el equipo varonil.

¿Santiago Solari regresa a la Liga MX? Reportan que saldrá del Real Madrid para volver a dirigir

Santiago Solari, quien fue entrenador del Club América en la Liga MX, podría salir del Real Madrid ante tentativas ofertas que la están haciendo en el extranjero, principalmente de la Liga de Arabia Saudita.

Aunque desde 2022, Solari no ha dirigido desde los banquillos, recientemente se reveló que el perfil del argentino sigue siendo atractivo para algunos inesperados equipos, como Al Ittihad de Arabia Saudita.

De acuerdo con el periodista, el Al Ittihad ya ha iniciado conversaciones con el director deportivo del Real Madrid para convencerlo de irse a dirigir a la Liga de Arabia que en los últimos años ha fichado referentes del futbol mundial.

Solari no es la única opción que contemplan ya que el equipo saudí también estaría en contacto con nombres de peso como Luciano Spalletti, Sergio Conceição, Mark van Bommel y Roger Schmidt.

🚨EXCL: 🟡⚫️🇪🇸🇮🇹🇳🇱🇩🇪 #SPL |



❗️Al-Ittihad have opened talk with Santiago Solari, the football director of Real Madrid



➡️ He's among the candidates to become the new manager of Al-Ittihad



✨️ Luciano Spalletti is also in the list and is ready to take over the job but the… pic.twitter.com/kFan6Fx4Nh — Santi Aouna (@Santi_J_FM) October 1, 2025

¿Qué ha sido de Santiago Solari tras su salida de la Liga MX? El argentino regresó al Real Madrid

Santiago Solari ha tenido un largo recorrido con el Real Madrid, como jugador defendió los colores merengues del 2000 al 2005, dirigió al Real Madrid Castilla dónde conoció a Álvaro Fidalgo a quien trajo a la Liga MX y también tuvo un breve paso como DT del equipo mayor.

Después probó suerte dirigiendo al América pero tras no conseguir el título regresó a España para volver a encontrarse con el equipo de sus amores pero ahora en una faceta distinta, la de directivo del equipo merengue.

Primero asumió las riendas del equipo femenino y ahora se ha manejado como director deportivo del equipo varonil, a quien se le adjudica como pieza clave en el reciente fichaje de Franco Mastantuono.