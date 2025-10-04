A lo largo de su historia tanto el Real Madrid como Cristiano Ronaldo han sido objeto de críticas y se ha construido una narrativa alrededor del equipo merengue sobre que los árbitros siempre los favorecen con polémicas decisiones.

Aunque esa afirmación nunca ha podido ser confirmada ya que el arbitraje también se ha equivocado en juegos del Real Madrid con decisiones que terminan influyendo en el resultado del partido de LaLiga.

Hace algunos meses, un ex árbitro de la Liga de España reveló que fue vetado de partidos del cuadro merengue después de haber expulsado a Cristiano Ronaldo, lo que desató la polémica en redes sociales.

El pasado mes de febrero de este año 2025, Xavier Estrada Fernández, un ex árbitro de LaLiga reveló que él fue vetado de partidos del Real Madrid por una largo periodo por haber expulsado a Cristiano Ronaldo.

Xavier Estrada Fernández se retiró del arbitraje en 2021 después de una larga carrera en las canchas del futbol español dejando atrás momentos buenos y malos, como aquel veto en partidos del Real Madrid.

En una charla con el periodista español Rubén Uría, el ex silbante recordó lo ocurrido en el Santiago Bernabéu con una expulsión que pagó caro: “En mi caso, no volví a pitar al Real Madrid durante dos años por esa acción” dijo Estrada.

🗣️ Estrada Fernández: "Me metieron dos años SIN ARBITRAL AL REAL MADRID por expulsar a Cristiano Ronaldo "



⛔" Es un patrón que se ha REPETIDO con varios árbitros "



pic.twitter.com/G86VEtFaBg — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) October 3, 2025

¿Cuál fue la expulsión de Cristiano Ronaldo por la que un árbitro fue vetado de jugar del Real Madrid?

El ex árbitro Xavier Estrada Fernández ha señalado en múltiples ocasiones que la expulsión que le hizo a Cristiano Ronaldo en 2009, en el partido de Real Madrid vs Almería, provocó que el Comité lo vetará por dos años.

“Cristiano Ronaldo marca un gol y le muestro amarilla por levantarse la camiseta. La segunda es por un rifirrafe con un futbolista del Almería que de haberla visto mejor lo expulso directamente, no por doble amarilla.

El revuelo mediático que tuvo aquella expulsión fue brutal, y la presión hizo que el Comité estuviera muy pendiente de lo que se decía en los medios de comunicación porque los directivos querían protegerse” contó el ex árbitro español.