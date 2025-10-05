El mundo apenas se prepara para el Mundial 2026 del año entrante en México, Estados y Canadá, pero en Arabia Saudita ya se preparan para lo que será la Copa del Mundo del 2034, certamen donde apuntan a sorprender a todo el planeta con un estadio ubicado en la punta de un rascacielos, algo nunca visto.

Dentro de los compromisos que Arabia hizo al quedarse con la sede del Mundial 2034 está el hecho de la construcción no solamente de un estadio, sino de un total de ocho escenarios nuevos incluido el que ya se mencionó y podría ser el más impactante de todos al ubicarse en la cima de un rascacielos.

Incluso, en redes sociales ya se han filtrado imágenes de como pretenden que sea este nuevo estadio, el cual tendría una capacidad hasta para 46 mil aficionados y llevaría por nombre NEOM Stadium, el cual estaría a 350 metros de altura, lo que lo convertiría en un inmueble único para el futbol.

¿Cuándo estaría listo el estadio en un rascacielos?

El estadio en un rascacielos de Arabia está todavía en una fase de planeación, pero dentro de lo que tienen proyectado está el hecho de que la construcción empiece en el año 2027 y tras un proceso de cinco años, se entregue en el 2032, dos años antes del Mundial del 2034.

Si bien, la idea de que haya un estadio en un rascacielos parece innovadora, la realidad es que hay dudas todavía sobre su viabilidad y el reto a nivel ingeniería que su construcción representaría independientemente del poderío económico que hay en medio oriente para poder llevar a cabo obras de esta magnitud.

Es importante mencionar que el NEOM Stadium formaría parte de un ambicioso proyecto que tiene la familia real saudí toda vez que tienen en mente hacer The Line, una ciudad futurista que pretenden construir en el desierto árabe con 170 kilómetros de dimensión.

🏆🇸🇦 Con ustedes, el render del NEOM STADIUM que Arabia Saudita planea construir para la COPA DEL MUNDO 2034.



Sí, la idea es que esté a ¡350 METROS POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE! y que solo se acceda a través de transporte público o vía marítima. 🤯🌁 pic.twitter.com/4Q2WMC23lv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 3, 2025

¿Cuánto costará hacer el estadio en un rascacielos?

Según la información que se ha revelado al respecto, el costo por hacer el estadio en un rascacielos que pretenden en Arabia Saudita alcanzaría un costo de hasta mil millones de dólares, una suma exorbitante que están dispuestos a desembolsar,

Es importante resaltar que la forma para llegar a este estadio en un rascacielos será por medio de transporte público o vía marítima.

Se espera que más adelante se presenten los proyectos de los otros estadios que serán construidos en Arabia Saudita para la Copa del Mundo del 2034 dentro de nueve años.