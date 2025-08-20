“Va a hacer historia en el Real Madrid”, señaló la prensa argentina tan pronto Franco Mastantuono hizo su debut con la casaca blanca en LaLiga de España.

Las expectativas por Franco Mastantuono son altísimas en Argentina, la prensa dedicó grandes espacios para hablar sobre el debut del juvenil de 18 años de edad, quien este verano fichó por el Real Madrid.

Mastantuono entró de cambio y tuvo una discreta participación en el triunfo ante Osasuna; sin embargo, en Argentina celebraron cada aspecto de su debut, desde sus pases hasta el único disparo a portería.

Los espacios deportivos dedicaron titulares esperanzadores en los que aseguraron que se convertirá en referente del Real Madrid y que hará historia en la institución.

¿Qué dijo la prensa argentina sobre el debut de Franco Mastantuono con el Real Madrid?

La prensa argentina le dio cobertura al debut de Franco Mastantuono con el Real Madrid durante el choque ante Osasuna de LaLiga y los mensajes fueron más que esperanzadores para su joven futbolista.

Desde señalar que fue “un día histórico para el futbol argentino”, lanzar frases como que “apunta a convertirse en un referente del Real Madrid” o que “ya tiene enamorados a todos los simpatizantes” hasta asegurar que “va a hacer historia”, fue como la prensa argentina analizó el debut de Franco Mastantuono en LaLiga.

Las ilusiones de los argentinos están a tope con Franco Mastantuono, quien apenas sumó 23 minutos con el Real Madrid en el partido ante Osasuna de LaLiga.

Los números de Franco Mastantuono en su debut con el Real Madrid

Franco Mastantuono ingresó al minuto 68 del duelo ante Osasuna, lo que representó su debut en LaLiga de España. El argentino de 18 años de edad jugó 23 minutos, registró un tiro a portería, un regate exitoso, 29 toques y una precisión del 89 por ciento.

Franco Mastantuono registró un pase clave, un centro acertado y ganó dos duelos en suelo de cuatro posibles.

Franco Mastantuono 🆚 Osasuna

pic.twitter.com/aUOAK9J9LB — Out Of Context Real Madrid (@rmanocontext) August 19, 2025

¿Cómo quedó el Real Madrid vs Osasuna en LaLiga?

Real Madrid ganó por la mínima diferencia ante Osasuna en LaLiga de España. El único gol del partido llegó al minuto 51’ y llegó por la vía del penalti.

El encargado de cambiar el penalti por gol fue Kylian Mbappé, quien ya sumó su anotación 45 con el Real Madrid.

El siguiente duelo del Real Madrid en LaLiga será ante Real Oviedo, equipo recién ascendido que pertenece al Grupo Pachuca.