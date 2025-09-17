El Clásico Nacional dejó un saldo sumamente negativo para América toda vez que algunos jugadores salieron tocados del duelo contra Chivas, uno de ellos el mediocampista Álvaro Fidalgo, quien no pudo entrenar al parejo del plantel azulcrema en el inicio de esta semana por un golpe, lo que encendió las alarmas inicialmente en el Nido.

Sin embargo, SDP Deportes pudo confirmar que, tras la serie de estudios médicos que le aplicaron a Álvaro Fidalgo, al interior de América tuvieron un respiro toda vez que el golpe que sufrió en el Clásico contra Chivas no tuvo consecuencias de seriedad al no existir daño muscular, de ligamentos ni óseo, por lo que es solamente el golpe recibido el que le genera incomodidad.

Es importante recordar que Álvaro Fidalgo tiene una condición en las rodillas llamada rotula bipartita, esto tiene como consecuencia el hecho de que cada que el Maguito sufre un impacto de consideración en esa zona de la pierna, lo resiente en mayor medida debido a que tiene un alto nivel de sensibilidad.

¿Cuánto tiempo estará fuera Álvaro Fidalgo con América?

Vale resaltar que no hay una lesión que le demande a Álvaro Fidalgo llevar a cabo un proceso de rehabilitación con América, por lo que el cuerpo técnico espera que las molestias disminuyan con el correr de los días para que así, pueda reintegrarse con normalidad a los trabajos con el resto de sus compañeros.

Durante los dos primeros entrenamientos de la semana previa a visitar a Rayados, Álvaro Fidalgo ha estado con trabajo diferenciado y serán los médicos junto con el cuerpo técnico de América quienes determinen si en los días venideros el mediocampista puede volver a trabajar al mismo ritmo que el resto del plantel.

Dicho esto, por ahora es duda para las Águilas de cara al juego contra Monterrey y aunque no está descartado, es un hecho que André Jardine no dudará en darle descanso si no es necesario a fin de evitar cualquier tipo de complicación con un jugador que, dicho por él mismo, es clave al no tener en el equipo a alguien que pueda cumplir con sus mismas funciones.

El estado de los lesionados en América

Álvaro Fidalgo es solamente uno de los jugadores que generaron dudas con respecto a lo físico en los últimos días, pero una vez confirmado el hecho de que no hay lesión de gravedad, vale mencionar el estado de los lesionados en América.

De entrada, el de peor presente de los lesionados es Henry Martín, quien recientemente había vuelto a participar en un juego oficial tras recuperarse de problemas musculares y ha vuelto a causar baja debido a que sufrió un esguince de rodilla izquierda durante el entrenamiento del lunes 15 de septiembre. En su caso, América destacó que el tiempo fuera de actividad dependerá de la evolución que manifieste.

El otro lado de la moneda está con Sebastián Cáceres y Alexis Gutiérrez, ambos ya con entrenamiento al parejo del grupo; en el caso del uruguayo, resintió el cansancio por la actividad con la Celeste en la Fecha FIFA, así como los viajes realizados; mientras que, en el caso del mediocampista, se recuperó de un problema muscular que lo sacó de la convocatoria contra Guadalajara.