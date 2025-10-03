Gilberto Mora sigue dando de qué hablar y no solo por sus grandes actuaciones dentro del Mundial Sub-20 Chile 2025, pues ya se reveló que Real Madrid, Barcelona y dos grandes de la Premier League van por todo por el joven de 16 años de edad.

De acuerdo con TEAMtalk, Gilberto Mora está en el radar del Arsenal, Manchester City, Real Madrid y Barcelona, quienes siguen de cerca a la nueva estrella de México.

El mediocampista de los Xolos de Tijuana está brillando en el Mundial Sub-20, pues apenas en el empate 2-2 contra España, Gilberto Mora marcó los dos goles que le dieron a México la igualada.

Por lo que tanto el Real Madrid, Barcelona y los dos gigantes de la Premier League lo siguen de cerca en el Mundial Sub-20 Chile 2025.

¿Gilberto Mora tiene los pies en la tierra?

Luego del partido entre España y México en el Mundial Sub-20 Chile 2025, el DT de la Selección Mexicana juvenil aseguró que Gilberto Mora es un futbolista muy maduro pese a su corta edad.

“Es un chico muy centrado, muy maduro, no necesita que se le insista en que esté con los pies en la tierra”, afirmó Eduardo Arce sobre Gilberto Mora y sus actuaciones dentro del campo.

Por su parte, el mediocampista de Xolos de Tijuana dijo estar contento con el equipo mexicano en el Mundial Sub-20, pues sabe que aún tienen oportunidad de calificar a la siguiente fase del torneo internacional.

“Feliz, contento, de ayudar a mi equipo. Es importante que todo lo que hago es para el equipo, me siento contento y continuaremos el trabajo para marcar más goles”, dijo Gilberto Mora después de anotar dos goles contra España.

🇲🇽Arsenal, Barcelona, Real Madrid and Manchester City are all tracking Mexican wonderkid Gilberto Mora.



The 16-year became the third youngest player to feature in Liga MX history last season and he's impressed this campaign, with three goals in eight appearances. pic.twitter.com/rR2Cz927TX — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 3, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Gilberto Mora?

México y Gilberto Mora disputarán su último partido de la fase de grupos del Mundial Sub-20 ante Marruecos con el objetivo de sellar su pase a la siguiente ronda.

El tricolor jugará la Jornada 3 del Mundial Sub-20 el próximo sábado 4 de octubre en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.