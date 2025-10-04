Desde que hace algunos años, el FC Barcelona comenzó la tradición de lanzar un jersey edición especial distinto a su primer uniforme para los partidos de El Clásico contra el Real Madrid.

Con el patrocinio de Spotify, en cada edición de El Clásico contra el Real Madrid, el FC Barcelona cambia el logo de la aplicación de música en streaming por el de uno de los artistas con los que colabora.

Sin embargo, para el partido contra los Merengues de esta temporada, los Culés no solamente cambiarían el logo de su patrocinador, sino que además Nike les habría diseñado un jersey especial.

Así sería el jersey del FC Barcelona para El Clásico contra el Real Madrid

De acuerdo a lo reportado por Footy Headlines, sitio especializado en indumentaria deportiva, Nike habría diseñado un jersey edición especial para que el FC Barcelona lo utilice en El Clásico ante el Real Madrid.

Dicho jersey deja de lado las franjas verticales blaugranas y en su lugar hay unas franjas quebradas que incluyen el azul cielo, el cual no es común ver en el FC Barcelona y menos para un Clásico contra el Real Madrid.

El diseño de la indumentaria para el Barça estaría inspirado en el mítico uniforme que el equipo utilizó cuando, de la mano de un extraordinario Ronaldinho, se impusieron a los Blancos en noviembre del 2005 en el Estadio Santiago Bernabéu.

Desde el FC Barcelona aseguran que ese no será el jersey que utilizarán en El Clásico contra el Real Madrid

Roger Torrelló, periodista de Mundo Deportivo, dio a conocer que un directivo del FC Barcelona que sabe de la filtración del jersey para El Clásico contra el Real Madrid le confirmó que no será esa el que utilizarán.

“Este modelo no la llevarán los jugadores culés en el Real Madrid-Barça del próximo 26 de octubre…”, escribió el comunicador sobre la indumentaria edición especial que circula en redes para El Clásico,

Sin embargo, sí confirmó que el logo del artista que aparecerá en el pecho de los Culés para este partido contra los Merengues será el de Ed Sheeran, artista inglés de 34 años de edad que cuenta con varios éxitos a nivel mundial.