San Diego vs Puebla se miden el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV a las 20:15 horas.
- Partido: San Diego vs Puebla
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 20:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Snapdragon Stadium
- Transmisión: Apple TV
San Diego vs Puebla: A qué hora ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El miércoles 12 de agosto de 2026 a las 20:15 horas continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el San Diego vs Puebla.
San Diego vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
El partido San Diego vs Puebla podrá verse a las 20:10 horas a través de Apple TV.
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- Partido: San Diego vs Puebla
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 20:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Snapdragon Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan San Diego y Puebla a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
San Diego suma 3 puntos en la Leagues Cup 2026 y es el lugar 16 del grupo de la MLS, por lo que está virtualmente eliminado.
El Puebla sí está eliminado, ya que no suma puntos tras dos jornada de la Leagues Cup 2026.