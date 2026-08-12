San Diego vs Puebla se miden el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV a las 20:15 horas.

Partido: San Diego vs Puebla

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026

Horario: 20:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Snapdragon Stadium

Transmisión: Apple TV

San Diego vs Puebla: A qué hora ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El miércoles 12 de agosto de 2026 a las 20:15 horas continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el San Diego vs Puebla.

San Diego vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El partido San Diego vs Puebla podrá verse a las 20:10 horas a través de Apple TV.

Partido: San Diego vs Puebla

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026

Horario: 20:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Snapdragon Stadium

Transmisión: Apple TV

Puebla se despedirá de la Leagues Cup 2026 en la que no ha sumado puntos (@ClubPuebla)

¿Cómo llegan San Diego y Puebla a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

San Diego suma 3 puntos en la Leagues Cup 2026 y es el lugar 16 del grupo de la MLS, por lo que está virtualmente eliminado.

El Puebla sí está eliminado, ya que no suma puntos tras dos jornada de la Leagues Cup 2026.