La presencia de Santiago Domínguez en el partido entre Cruz Azul y Santos Laguna volvió a generar controversia tras difundirse versiones sobre una presunta expulsión del Estadio Banorte.

Las imágenes del creador de contenido acompañado por elementos de seguridad alimentaron las especulaciones sobre posibles sanciones derivadas de los comentarios misóginos que realizó contra jugadoras de Cruz Azul Femenil semanas atrás.

Sin embargo, versiones cercanas al influencer sostienen que nunca fue retirado del Estadio Banorte y que únicamente fue sometido a una revisión antes de continuar viendo el Cruz Azul y Santos Laguna.

Esto se sabe de la supuesta expulsión de Santiago Domínguez del Estadio Banorte

Circularon en redes sociales fotos de Santiago Dominguez rodeado por policías, por lo que un medio aseguró que había sido expulsado del Estadio Banorte.

Mike Máquina del Mal negó que Santiago Domínguez fuera retirado del Estadio Banorte, pero confirmó que le realizaron una revisión y presuntamente un empleado del Cruz Azul estuvo presente.

El compañero de podcast de Santiago Domínguez aseguró que el influencer presenció el partido hasta el final.

Mike Máquina del Mal niega que hayan expulsado a Santiago Domínguez del Esatdio Banorte (X/@mikemaquinadel)

Aparentemente, Santiago Domínguez fue reubicado dentro del estadio, pero sí estuvo presente durante todo el partido de Cruz Azul vs Santos.

Hasta el momento, Cruz Azul no ha revelado sí realmente expulsó a Santiago Domínguez y sus compañeros de todos sus partidos o solo se trata de un rumor.

En el comunicado del Cruz Azul el pasado 17 de agosto, expresó que analizaban tomar medidas civiles y penales contra los integrante del podcast “Pláticas del mal”, pero hasta el momento se desconoce sí realmente el club tomó medidas.

¿Por qué Santiago Domínguez sería ‘expulsado’ de los partidos del Cruz Azul?

Santiago Domínguez lanzó comentarios misóginos y agresivos contra las jugadoras del Cruz Azul en su podcast ‘Pláticas del mal’.

Los comentarios de Santiago Domínguez fueron condenados por el Cruz Azul, quien compartió un comunicado para mencionar que analizaba tomar medidas penales y civiles contra él.

Además, aseguró que rompería cualquier relación con el podcast o quienes los patrocinaran.

Cruz Azul no especificó si le prohibiría el acceso a Santiago Domínguez a sus partidos y hasta el momento el equipo no se ha pronunciado por el escándalo.