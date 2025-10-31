El GP de México 2025 dejó un sabor amargo entre algunos fans de la Fórmula 1 debido a la presencia de varios influencers que fueron invitados a el evento más esperado del año.

Aunque la presencia de influencers en eventos como el GP de México no es nueva, los fans de la Fórmula 1 consideraron que su lugar pudo ser ocupado por otras personas que les gustara el deporte.

El malestar se reflejó en redes sociales, donde aficionados compartieron sus puntos de vista, esperando que las marcas sean más cuidadosos al elegir a los creadores de contenido.

Indignación total entre fans por influencers en el GP de México

La presencia de influencers en el GP de México 2025 generó críticas de parte de los fanáticos más fieles de la Fórmula 1 que dieron su punto de vista a través de redes sociales.

Muchos fans de la Fórmula 1 señalaron que estos influencers, invitados por marcas al GP de México, no tenían conocimiento del deporte y ocuparon espacios que podrían ser destinados para otras personas.

El acceso al paddock, una de las áreas más exclusivas del evento, permitió que algunos influencers interactuaran directamente con pilotos, lo que profundizó la molestia entre los aficionados.

Para los fans, estos privilegios no deberían entregarse a quienes no comprenden la pasión ni la dinámica de la Fórmula 1.

Recordemos que esta práctica no es nueva, ya que en ediciones anteriores también se ha invitado a creadores de contenido para llegar a otros públicos.

¿Cuándo será el próximo GP de México en la Fórmula 1?

El GP de México 2026 ya tiene fechas confirmadas y se desarrollará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Durante esos tres días, se espera que se lleven a cabo las prácticas libres, la clasificación y la carrera principal, siguiendo el formato habitual del GP de México.

El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 será un factor adicional para que los fans mexicanos no se quieran perder nada de la acción en el circuito.