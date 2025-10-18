Este sábado 18 de octubre, Cristiano Ronaldo regresó a la actividad con el Al-Nassr luego de sumar una victoria y un empate con Portugal en las Eliminatorias para el Mundial 2026 donde también aumentó su cuota goleadora.

Cristiano Ronaldo sigue en busca del récord de los mil goles en su carrera y para ello aprovecha cada partido para acercarse cada vez más y con su más reciente anotación con en la Liga de Arabia Saudita llegó a 949.

El astro portugués ya está solo a 51 dianas de alcanzar el tan anhelado récord y además ayudó a que su equipo siga como el líder de Liga con 15 puntos, cuatro más que el Al-Hilal, que es segundo con 11 unidades.

Cristiano Ronaldo anota golazo con Al Nassr y llega a 949 goles en su carrera

Cristiano Ronaldo llegó a 949 goles en su carrera y va con todo al acecho de las mil anotaciones en su carrera, una cifra que agrandaría su ya imborrable legado en el futbol mundial donde ha ganado múltiples trofeos.

Cristiano realizó una gran jugada individual que terminó con un potente disparo de pierna derecha desde la punta izquierda del área para colocar el 2-1 al ángulo derecho de la portería para así encaminar la goleada del Al-Nassr.

Con el tanto de este día, el portugués ya alcanzó las 949 anotaciones en toda su carrera, por lo que se queda a tan solo 51 de la histórica marca que quiere romper de mil goles.

Goles Cristiano Ronaldo:

Real Madrid - 450 goles

Manchester United - 145 goles

Portugal - 143 goles

Al-Nassr - 105 goles

Juventus - 101 goles

Sporting Lisboa - 5 goles

Cristiano Ronaldo es el jugador mejor pagado de este 2025

Hace unos días la revista Forbes dio a conocer el listado de futbolistas mejor pagados del 2025 en donde Cristiano Ronaldo aparece en la cima por sexta ocasión en la última década eso tras su reciente renovación con el Al-Nassr.

Según los cálculos en Forbes, el portugués percibirá un estimado 280 millones de dólares en la temporada 2025-26, entre el contrato con el Al-Nassr y ganancias de patrocinio por ello es el mejor pagado.

Ronaldo consigue una distancia considerable entre él y su rival de toda la vida, Lionel Messi quien ocupa el segundo puesto en el listado con 130 millones de dólares en ingresos totales proyectados por la revista.