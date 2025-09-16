La Liga de Arabia Saudita se ha empeñado en tener a punta de billetazos a muchos de los mejores jugadores del mundo y aunque algunos han rechazado sus ofertas, otros más han sido seducidos por los petrodólares. Esta vez, Al-Nassr sería el equipo interesado en conseguir un bombazo como en su momento lo fue Cristiano Ronaldo y tendrían en la mira a una joya de Manchester City por la que piensan lanzar una oferta.

Y es que según lo publicado en X por la cuenta @Mercado_Ingles, Al-Nassr presentará una oferta formal a Manchester City por una joya formada en sus divisiones inferiores y por la cual estarían dispuestos a desembolsar 112.5 millones de euros, lo que convertiría a este jugador en el futbolista inglés más caro de toda la historia.

Dicho todo lo anterior, el jugador que el equipo árabe desearía tener entre sus filas es Phil Foden, el talentoso mediocampista de los Citizens y de la Selección de Inglaterra, el cual podría convertirse en compañero de Cristiano Ronaldo en caso de que Al-Nassr en realidad oferte por sus servicios al equipo inglés.

¿Phil Foden puede dejar Manchester City para ir a Al-Nassr?

Es importante mencionar que medios como Mundo Deportivo han manejado como rumor la oferta de Al-Nassr a Manchester City por Phil Foden, aunque de momento no hay alguna versión fundamentada que indique que esta operación se pueda realizar, sobre todo por la suma económica que se ha mencionado.

Es importante resaltar que, en caso de que Al-Nassr en verdad negocie con Manchester City por Phil Foden, tendría como fecha límite para concretar el fichaje el próximo 23 de septiembre, fecha en la que se cierra el mercado de pases en la Saudi Pro League.

Dicho lo anterior, no hay certeza de que Phil Foden deje Inglaterra para irse a Arabia Saudita al equipo donde actualmente juega Cristiano Ronaldo con otras figuras como: Joao Félix, Kinglsley Coman, Sadio Mané, Marcelo Brozovic, entre otros.

Phil Foden es clave en Manchester City

En estos momentos, Manchester City atraviesa un proceso de reconstrucción. Incluso, su arranque en la Premier League ha estado lejos de ser el de un equipo dominante toda vez que de los cuatro partidos que llevan, han perdido dos y ganaron otros dos. Dicho esto, Phil Foden es una pieza clave para buscar un repunte.

En la más reciente presentación de Manchester City, Phil Foden se hizo presente en el marcador con un gol, el cual abrió el marcador para que su equipo terminara por llevarse el Clásico contra Manchester United con un contundente marcador de 3-0.

Dicho esto, será difícil que Pep Guardiola y el club acepten con facilidad darle salida a uno de sus jugadores estelares por más atractiva que una oferta económica desde Arabia pueda parecer.