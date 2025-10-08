Con 40 años de edad, el retiro ha comenzado a coquetear con Cristiano Ronaldo y es inherente que en cada espacio surja una pregunta o declaración relacionada con ello. Esto sucedió durante la gala de los Globos de Futbol de Portugal, donde el astro luso fue reconocido con el premio Globo Prestigio.

Durante el evento, Cristiano Ronaldo agradeció el importante reconocimiento e hizo una reflexión sobre su futuro.

El astro portugués habló sobre su presente en la Selección de Portugal y sus siguientes objetivos en la cancha.

“Aún tengo mucho que aportar al futbol”, Cristiano Ronaldo durante la gala de los Globos de Futbol de Portugal

Tenemos ‘Comandante’ para rato, aunque no por mucho tiempo. Cristiano Ronaldo fue reconocido con el premio Globo Prestigio y en medio de su discurso señaló que aún tiene mucho futbol para dar.

“Sé que probablemente estén cansados de verme aquí, en estas ceremonias. Pero creo que aún tengo mucho que aportar a la selección y al futbol. Quiero seguir jugando unos años, no muchos, para ser sincero”, declaró Cristiano Ronaldo.

El jugador del Al-Nassr del futbol árabe, confesó que al saber que recibiría el Premio Prestigio pensó que se trataba de un reconocimiento al final de su carrera, entonces se puso ”un poco nervioso y pensé: “No puede ser”. Así que investigué sobre la perplejidad y recibí un poco de ayuda. Pero, en serio, este trofeo es un gran orgullo para mí. No lo veo como el final de una carrera, sino como la continuación de todo lo que he hecho”.

“La gente, sobre todo mi familia, me dice: “Ya es hora de que pares. Ya lo has hecho todo. ¿Para qué quieres marcar 1000 goles?”. Pero no lo creo. Creo que sigo aportando cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección, ¿y por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando termine, me sentiré realizado, porque lo di todo. Sé que no me quedan muchos años, pero los pocos que tengo, intento disfrutarlos al máximo”, puntualizó.

🚨 El discurso de Cristiano Ronaldo al ser honrado por la FPF con el Prestige Globe. pic.twitter.com/sPh0Q7PSU6 — Arielipillo (@arielipillo) October 7, 2025

Cristiano Ronaldo sigue en la búsqueda del boleto al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo aún no piensa en el retiro y uno de sus grandes objetivos es pelear por la Copa del Mundo con la Selección de Portugal. El astro luso habló sobre su camino en las Eliminatorias del Mundial 2026.

“Nuestro objetivo es ganar los dos próximos partidos y estar en el Mundial. El Mundial llegará pronto. Tenemos que pensar única y exclusivamente en el presente, pero con la vista puesta en el futuro. Sería un sueño. Pero paso a paso”, declaró Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo será el próximo partido de Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal?

Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal están por sellar el boleto al Mundial 2026 y en puerta tienen dos partidos clave para lograrlo: ante Irlanda el sábado 11 de octubre y frente a Hungría el martes 14.