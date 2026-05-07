Toluca venció al LAFC en el partido de vuelta de las semifinales por 4-0 (5-2 global), por lo que la escuadra de los Diablos Rojos avanzó a la final de la Concachampions 2026 y enfrentará a Tigres.

Marcador final de la vuelta de semifinales de la Concachampions 2026: Toluca 4-0 LAFC.

¿Cómo fue la victoria de Toluca sobre el LAFC en el partido de vuelta de semifinales de la Concachampions?

Toluca derrotó al LAFC en la vuelta de semifinales de la Concachampions 2026.

Así fueron los goles de la victoria de Toluca sobre el LAFC:

Minuto 49: Gol de Helinho (Toluca)

Minuto 58: Gol de Everardo del Villar (Toluca)

Minuto 90+2: Gol de Paulinho (Toluca)

Minuto 90+3: Gol de Paulinho (Toluca)

Toluca remonta al LAFC y jugará la final de la Concachampions 2026. (Fernando Llano / AP)

Toluca busca ganar la final de la Concachampions 2026 ante Tigres

Tigres ganó la vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026 por un marcador de 1-0 ante Nashville, por lo que buscarán ganar ante Toluca en la final del torneo más importante de clubes de la Concacaf.

Toluca tendrá que ganar la final ante Tigres para alzarse con el título de la Concachampions 2026.

Ambos equipos de la Liga MX buscarán llevarse el campeonato que les otorga un lugar en la Copa Intercontinental para enfrentar a los mejores clubes del mundo.

¿Cuándo jugarán Toluca y Tigres la final de la Concachampions 2026?

Toluca y Tigres jugarán la final de la Concachampions 2026 el próximo sábado 30 de mayo de 2026.

El partido entre Toluca y Tigres se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez.