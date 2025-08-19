Cristiano Ronaldo, considerado para algunos como uno de los mejores futbolistas de la historia, tiene una gran cantidad de aficionados alrededor del mundo.

Pero si hay un país en el que Cristiano Ronaldo tiene una cantidad amplia de fans es en México, mismos que hacen de todo por ver los juegos del astro portugués.

Ahora esos aficionados mexicanos recibirán buenas noticias ya que la Liga de Arabia Saudita tiene nueva casa de transmisiones en el país, te contamos los detalles.

Liga de Arabia Saudita tiene nueva casa en México; así podrás ver los partidos de Cristiano Ronaldo

Ya hay una nueva casa de la Liga de Arabia Saudita en México por lo que todos los fans de Cristiano Ronaldo ya no batallarán para ver los partidos de su ídolo.

La reciente incursión de FOX en México traerá consigo los derechos de transmisión de la Liga de Arabia Saudita por lo que a partir de esta temporada se podrá ver por la señal del nuevo canal de FOX.

Será a través de la suscripción a Caliente TV y de la señal de Tubi donde se podrá ver el canal de FOX, mismo que adquirió los derechos de transmisión de la Saudi Pro League para México.

¿Cuándo debuta Cristiano Ronaldo en la nueva temporada de la Liga de Arabia Saudita?

Aunque las grandes ligas de Europa ya iniciaron el arranque de la Liga de Arabia Saudita todavía tendrá que esperar unos días más ya que será hasta el 28 de agosto cuando comience su nueva temporada.

El debut del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en la temporada 2025-26 será el viernes 29 de agosto a las 12pm tiempo del centro de México ante el Al Taawon.

Aunque para ir calentando motores de para la nueva temporada de la Saudi Pro League, primero el comandante tendrá una prueba en la final de la Supercopa de Arabia Saudita.