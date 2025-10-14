Cristiano Ronaldo no deja de hacer historia en el futbol internacional. Y es que este martes 14 de octubre, durante el partido de eliminatorias mundialistas entre Portugal y Hungría, el delantero se despachó con un doblete que lo llevó a alcanzar los 41 goles en esta clase de partidos, lo que lo convierte en el máximo anotador dentro de este rubro.

Y es que, hasta antes de los dos goles hechos por Cristiano Ronaldo con la camiseta lusitana, el máximo anotador en la historia de las eliminatorias mundialistas era el Pescadito Ruiz, delantero guatemalteco que ostentaba 39 anotaciones, pero ahora, el Bicho lo ha superado con un par más, además de que todavía tiene margen para incrementar su marca.

Estas serán las últimas eliminatorias mundialistas para un Cristiano Ronaldo que, en el camino a conseguir los mil goles en su carrera, rompió una nueva marca que quedará para la posteridad y como un reto para cualquier futbolista que quiera dejar su legado en el camino de la clasificación para una Copa del Mundo.

¿Cómo le fue a la Portugal de Cristiano Ronaldo contra Hungría?

Si bien, Cristiano Ronaldo alcanzó un nuevo momento de gloria en lo individual, en lo colectivo no quedó con buenas sensaciones toda vez que Portugal dejó escapar la victoria en contra de Hungría en el último minuto del partido, por lo que la clasificación al Mundial 2026, por ahora, se ha postergado.

Hungría empezó arriba en el marcador muy pronto en el partido con un tanto de Attila Szalai, pero después vino el doblete histórico de Cristiano Ronaldo para Portugal que parecía que le daba tanto el triunfo como el pase a la Copa del Mundo a su país, pero una anotación en el agregado del segundo tiempo por parte de Dominik Szoboszlai puso el 2-2 definitivo.

Ahora, Portugal buscará en la próxima Fecha FIFA los resultados que finalmente lo confirmen como un mundialista más y con ello, se abra la posibilidad de que Cristiano Ronaldo intente una vez más conquistar una Copa del Mundo, trofeo que le falta a su extenso palmarés.

‼️NUEVO RÉCORD MUNDIAL‼️



Cristiano Ronaldo (40) supera al guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruiz (39) y se convierte en el máximo goleador en TODA la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo



Otra marca universal más en el inmenso palmarés de un jugador extraterrestre pic.twitter.com/OdOz2059VQ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 14, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Portugal en las eliminatorias mundialistas?

El siguiente partido de Portugal en las eliminatorias mundialistas será de visitante en contra de Irlanda el próximo 13 de noviembre. Con ganar les será suficiente para confirmarse como una de las selecciones con pase a la Copa del Mundo toda vez que llegaría a 13 puntos y ya no sería posible para Hungría alcanzarlos.

En caso de que Portugal no gane su siguiente juego y Hungría derrote a Armenia, la última jornada de las eliminatorias mundialistas obligaría a los lusitanos a vencer en casa justamente a los armenios para no tener que pensar en lo que Hungría haga ante Irlanda.

De tal forma, el boleto a la Copa del Mundo está muy al alcance de Portugal, que parece estar a semanas de sellar el pasaje a la máxima justa del balompié internacional.