Desde hace varias semanas trascendió que México jugaría contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en el mes de marzo, cuando sea reinaugurado el Estadio Azteca tras ser remodelado para el Mundial 2026.

Aunque en ese entonces comenzó a circular como un rumor, esta tarde Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que las negociaciones para el México vs Portugal están casi cerradas.

Incluso, dio a conocer que parte de las negociaciones es la presencia de Cristiano Ronaldo para aquel choque entre el conjunto tricolor y el equipo lusitano, ambos vigentes campeones de la Nations League de su zona.

Cristiano Ronaldo jugaría el México vs Portugal en el Estadio Azteca por contrato

El presidente de la FMF fue en un evento en el que presentó una campaña para combatir el cáncer de mama, pero el tema terminó siendo la presencia de Cristiano Ronaldo para el México vs Portugal en la reapertura del Estadio Azteca.

Ante diversos medios de comunicación, Mike Arriola reconoció que para la fecha FIFA de marzo previo al Mundial 2026 se está negociando que México reciba a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca.

Fenomenal diferencia: Cristiano Ronaldo le saca 550 goles a Ronaldo Nazário (MexSport via Firo Sportphoto / MexSport via Firo Sportphoto)

Además, al ser cuestionado sobre si la presencia de Cristiano Ronaldo estaba estipulada en el contrato de las negociaciones respondió que sí, por lo que la posibilidad de ver al astro portugués en el Coloso de Santa Úrsula cada vez es mayor.

México enfrentaría a selecciones de Centroamérica de cara al Mundial 2026

Además de confirmar que el trato para que México juegue con Portugal en el Estadio Azteca está casi cerrado, el mandamás de la FMF reveló que el Tri se medirá a selecciones centroamericanas en enero.

Tal y como lo adelantó Ivar Sisniega, Mikel Arriola confirmó que Javier Aguirre les solicitó llevar a la selección a ambientes hostiles, en los que se enfrenten a viajes, aficiones rivales y condiciones diferentes a las que tienen en México y Estados Unidos.

Sin embargo, aún no se dan a conocer cuáles serán los países a los que se medirá el Tri en esa gira por Centroamérica, aunque se sabe que se irá únicamente con jugadores de la Liga MX.