FC Barcelona consiguió un triunfo importante en la Jornada 26 de LaLiga ante Villarreal para afianzar su liderato, sin embargo, en el partido se lesionó Robert Lewandowski, por lo que no estará para el juego de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

El FC Barcelona llegará motivado al partido contra Atlético de Madrid en la Copa del Rey, no obstante, Lewandowski no estará presente en el juego.

¿Qué le pasó a Robert Lewandowski y por qué no jugará la Copa del Rey?

A través de un comunicado, el FC Barcelona confirmó una lesión en el rostro de Lewandowski tras un choque en el hombro con Pau Navarro al minuto 88.

Aunque en ese momento Lewandowski siguió jugando contra el Villarreal, e incluso anotó un gol, el FC Barcelona confirmó este domingo que causará baja al menos para el partido del próximo martes contra Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

“Sufrió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. El jugador será baja para el partido del martes ante el Atlético de Madrid”, comunicó el club blaugrana.

FC Barcelona confirma lesión de Lewandowski y no jugará ante Atlético en Copa del Rey. (captura)

FC Barcelona tendrá más bajas para el partido ante Atlético de Madrid

Con la lesión de Lewandowski, el polaco se suma a Frenkie de Jong, Andreas Christenssen y Gavi como bajas para el compromiso de vuelta de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid.

El FC Barcelona vs Atlético de Madrid se jugará el martes 3 de marzo a las 14 horas, aunque el equipo culé tiene una desventaja de 4-0, por lo que tendrá que remontar el partido si quiere llegar a la final.